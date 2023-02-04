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腦震盪失憶「忘記男友」！他耐心陪伴復健　正妹重新愛上訂婚了

女子失憶後，重新愛上男友。（圖／翻攝BlogTO推特）

▲女子失憶後，重新愛上男友。（圖／翻攝BlogTO推特） 

圖文／CTWANT

多倫多一位媽媽在抖音上拍片表示，她在9歲時因為車禍頭部嚴重受傷，成年後還遭受多次腦震盪，她還因此失憶忘記男友，把他認成是Uber司機，而男友沒有離她而去，反而陪她復健，2人最後也訂婚。網友直呼，這劇情根本就是現實版《我的失憶女友》。

《紐約郵報》報導，女子皮萊（Nesh Pillay），在9歲時遭逢一場車禍，頭部嚴重受傷，成年後還遭受過一次的腦損傷和數次腦震盪，而多次的腦外傷，讓她失去了大部分的記憶，忘記交往1年半的男友雅各布（Johannes Jakope）。皮萊表示，她對雅各布感到很困惑，她經常把他認成是Uber司機，而在復健過程中，雅各布對她很有耐心。

據了解，雅各布長期休假在家照顧患失憶症的皮萊，皮萊說，在她失憶前，雅各布就很尊重她，在康復期間也是如此，而她感嘆自己的健康問題，讓他的情緒受影響，「這段時間他不斷給予愛和支持，讓我再次愛上了他，並訂婚了。」

皮萊強調，雅各布還沒完全釐清自己的感受，他還擔心我會永遠離他而去，雖然她現在還沒完全從腦震盪中恢復，還在跟頭痛、嘔吐和身體顫抖搏鬥，完全康復可能需要數年，她還是很高興能嫁給這個2次贏得她芳心的男人。

皮萊說，只要雅各布在她身邊，無論未來發生什麼事，她都感到樂觀，「我不記得我們之前的一切，也不記得任何細節，但我記得他是我的伴侶，我很感激他出現在我的生命中，這整個旅程讓我確信，他是我想共度餘生的人。」

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