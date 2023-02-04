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韓國人不再吃狗肉？「補身湯」改用山羊肉替代　價格半年飆漲73%

▲▼ 補身湯（圖／翻攝自Youtube）

▲過去由於食用肉品缺乏，韓國人多半以狗肉做為補身湯的食材。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

韓國傳統飲食文化過去曾出現「補身湯」，為夏季三伏的消暑補品之一，其使用的肉品為狗肉。不過，隨著南韓境內超過千萬人口飼養貓狗，加上南韓前總統文在寅就任時曾下令推動禁止食用狗肉，餐飲業者也將補身湯的肉品替換成山羊肉，然而這也導致山羊肉的價格半年來成長73%。

根據《韓聯社》，隨著近年來南韓政府積極取締不合格的食用狗肉農場，並關閉狗肉市場，媒體也接連報導狗肉農場不衛生的管理方式、骯髒的環境、殘忍的繁殖飼養等狀況，韓國人的傳統飲食文化跟著改變，山羊肉開始取代狗肉在補身湯的地位。

韓國黑山羊協會今（4）日指出，截至今年1月11日，母山羊肉每公斤價格為1萬9000韓元（約新台幣465元），比起去年7月1日的每公斤1萬1000韓元的價格還要成長73%；至於出生3個月後的母山羊肉，其價格也在同一時間從每公斤1萬3000韓元翻倍成長至3萬韓元（約新台幣735元）。

▼韓國大媽處理狗肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國大媽處理狗肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓傳統市場內的補身湯餐廳（圖／翻攝自Naver Blog）

▲南韓傳統市場內的補身湯餐廳。（圖／翻攝自Naver Blog）

隨著狗肉食用爭議成為南韓每年必定爭論的議題，南韓時任總統文在寅2021年9月就向各部門指示，研擬推動國內禁止食用狗肉的風氣，當時獲得朝野總統候選人表態支持，且南韓境內已有超過1000萬人口飼養貓狗，狗在韓國人心目中從食用肉品的地位攀升至寵物，成為日常生活中陪伴的家人。

南韓動保機構「動物福祉研究所AWARE」去年10至11月針對該國2000名成年男女實施調查，結果顯示高達94%的民眾過去一年以來未曾食用過狗肉，89%的民眾也表示未來不會再食用狗肉。

報導指出，自從狗肉不再受到韓國人歡迎後，許多原本販賣補身湯的餐廳開始在菜單上新增了「山羊肉湯」，或是將原本補身湯內的狗肉替換成山羊肉。

▲▼南韓動保人士曾於去年7月在青瓦台附近舉行示威集會，抗議國內食用狗肉的文化。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓動保人士曾在青瓦台附近舉行示威集會，抗議國內食用狗肉的文化。（圖／達志影像／美聯社）

某間在首爾市蘆原區以補身湯立足38年的餐廳，早從4年前就將山羊肉湯新增至菜單，且願意食用狗肉補身湯的饕客不斷減少。50歲的餐廳老闆李秀英（이수영，音譯）表示，「隨著山羊肉湯銷售業績逐漸成長，未來考慮研發出更多山羊肉料理。」

專家分析，雖然韓國人逐漸改變食用狗肉的文化，但對於養身補品的關注卻是有增無減。湖西大學食品營養學系榮譽教授鄭惠京（정혜경）表示，「以前食用肉品相當缺乏，因此人們多半會食用狗肉。如今，狗已經成為民眾的寵物。因此補身湯的消失是無可避免的。」

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