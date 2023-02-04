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英火車進站突起火！車廂底部狂燒畫面曝光　乘客驚嚇逃

▲▼英國火車起火。（圖／翻攝自推特）

▲火車的車廂底部突然起火。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

英國一列火車2日下午在進站時竟突然起火，從曝光的影片可以看到，整節車廂的底部不斷竄出火光，整個月台瞬間濃煙密布，乘客也全都慌忙地逃出。

@sonny.smith5 Train this afternoon #fyp #foryou #foryoupage #uk #train ♬ original sound - #SS

根據《鏡報》報導，英國肯特郡2日下午4時左右發生火車起火事故，當時一列從倫敦開往阿什福德（Ashford）的列車在行經西莫林（West Malling）車站時，最後一節車廂底部突然起火燃燒，司機發現後立刻將車停靠月台，並讓乘客快速逃離。

從推特上曝光的影片可以看到，火光不斷從車廂底部竄出，還不時傳來爆炸聲響，整個月台也瞬間濃煙密布，乘客逃下車後，月台上等待的乘客也全看傻了眼。

負責的東南鐵路（Southeastern）發言人表示，救難人員趕到現場後迅速將火撲滅，所幸沒有造成任何人員傷亡，但列車起火也導致該條路線堵塞7小時，整條路線全都中斷進行檢查，目前尚不清楚事故原因。

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