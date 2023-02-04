美眾院外委會主席擬4月訪台　麥卡錫是否同行未定

▲美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前透露，他計劃4月訪問台灣，至於眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否同行，麥考爾說「尚未最終確定」。

共和黨籍的麥考爾2月1日在國會山莊接受「美國之音」（VOA）訪問時表明訪台意願，但未具體說明訪台計畫與日期。

「美國之音」中文網3日報導提到，麥考爾批評了去年時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，中國大動作採取軍事行動的舉措。

麥考爾說，當時中國發射飛彈越過台灣，入侵台灣空域及海域，「我認為這是非常不妥的行為，或者說是中國共產黨非常、非常不恰當、咄咄逼人、充滿敵意與挑釁的行為」。

他接著表示：「我認為，任何民選國會議員都有權訪問任何國家的民選官員，特別像是台灣。」

報導提到，麥考爾在這一屆以共和黨占多數的眾院中，出任外交事務委員會主席，他過去提出多項友台法案，支持強化美台合作與交流，並協助台灣發展國際空間。

根據國會議事日程，4月初有兩週復活節休會期，議員通常可利用這段時間出訪。

麥卡錫2日在國會山莊受訪，被問及如何回應中國警告他不要訪台時重申：「我不認為中國可以告訴我何時何地能去哪裡。」但他目前沒有安排訪台。

同一天在華府訪問的立法院院長游錫堃當時也說，民主國家國會交流互訪十分自然，中國不應反應過激，「會被看破手腳」。