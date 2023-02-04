抗癌人妻最後道別！自曝「肝臟停機了」生命剩3天　萬人淚湧祝福

▲ 女子PO出病容向粉絲道別，和過去形成強烈對比，但臉上仍不改微笑。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名人妻診斷出罹癌後經常在臉書分享對抗病魔的心路歷程，許多人都因她樂觀堅強的態度而動容。她日前發文透露，自己的肝臟已經停機，醫師宣告她只剩下3天的時間，因此在臉書最後道別，臉上爽朗笑顏依舊，網友也紛紛獻上祝福。

根據《泰國頭條新聞》，泰國人妻Giftsy Smile經常在臉書粉專「A.Kindness Family」上分享抗癌心得，1月31日發文寫道，「今天我要告訴大家一個好消息，剛剛醫師打電話告訴我，再過3天我就會去新的星球了。」

她說明，她的肝臟已經停止運作，老公將為她準備葬禮，「大家來參加葬禮時，都要穿得清新亮麗、五彩繽紛，我希望看到大家都開開心心的，不要因為我去了另一個星球重新開始而傷心，我已經準備好在這顆新星上開始新生活了。」

她希望葬禮上每個人都能快快樂樂，因為生活本就應該充滿幸福和歡樂，而她一直以來有親朋好友照顧，已經沒有遺憾，也打從心裡感謝大家的喜愛與關心，「活著的每時每刻我都覺得好幸福」，已經盡可能把所有事做到最好，對於去下個星球繼續旅行沒有後悔。

她感謝媽媽賜予她生命，還有可愛的丈夫和美麗的女兒照顧，相信女兒未來會比她更美。她最後也囑咐大家，來參加葬禮一定要穿得漂亮帥氣，不要一身黑白，而是要顏色鮮艷、有漂亮花紋，並向所有人道別，「再見，我們會再見的，謝謝，我發自內心愛大家。」

她過去經常在粉專分享和美國老公、年幼女兒的生活點滴，也可看出她從罹癌前的長髮辣妹變得幾乎沒有頭髮，但臉上始終掛著開朗的微笑。這則最後道別至今累積13萬讚，許多網友雖然難過，仍因她的堅強深受感動，並祝福她的下一段旅程。