最快今飄走！中國間諜氣球可能路徑曝光　美警察：大家看到別開槍

記者詹雅婷／綜合報導

中國間諜氣球2日出現在美國上空，氣象專家依據風向推測，氣球接下來24小時可能會出現在卡羅萊納州（Carolinas）或維吉尼亞州附近，國防部官員則預計它最快當地4日飛離美國東部海岸。警方表示，若民眾看到這顆間諜氣球，請勿報警，也不要朝它開槍。

▲氣球疑似經過了蒙大拿州勞雷爾市（Laurel）。（圖／路透）

美國正持續監控這顆中國間諜氣球，起初在蒙大拿州被發現，最近一次目擊通報位置落在密蘇里州。CNN氣象專家珍妮佛格蕾（Jennifer Gray）3日晚間推測，氣球似乎正隨著風向飄移，在接下來24小時，強風預計往東吹，這可能把氣球送至卡羅萊納州或維吉尼亞州附近。不過她對預測也持一定程度的保留態度，因為隨著高度變化，風速、方向可能改變。

另據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）天氣模型，最快當地4日，中國間諜氣球就會從美國東部海岸離開。2名國防官員向CNN透露，間諜氣球預計會飛到東部海岸，接著在靠近卡羅萊納州的海域消失。不過五角大廈發言人此前表示，氣球可能會在美國上空停留數日。

北卡羅萊納州城市加斯托尼亞（Gastonia）警察局透過臉書指出，假若中國宣稱用於氣象研究的氣球飛越加斯托尼亞上空，請不要報警，因為警方並無應對查驗6萬英呎高空處的能力，相當確定政府傾向讓大家置身事外，也不要試圖將其擊落，勿使用手槍朝它隨便射擊。