下探-79°C！極地風暴狂襲美加「戶外待10分鐘就凍傷」

▲極地風暴席捲美加，不少地區的氣溫都跌至低點，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國東北部3日遭強烈極地風暴侵襲，導致多個地區氣溫創下新低，不得不頒布風寒警告（wind chill warning），氣象學家更指出，在風寒效應下，位在新罕布什爾州的華盛頓山，風寒指數甚至跌至攝氏零下79度。美國國家氣象局警告，寒流會持續維持至當地周六，而氣溫屆時也可能跌到威脅生命的水平。



據路透社等外媒報導，強烈極地風暴3日襲美，導致東北部多個城鎮迅速降溫，明尼蘇達州靠近加拿大的卡貝托嘎瑪（Kabetogama）是全美在美東時間下午1點錄得氣溫最冷的地區，氣溫下達攝氏零下39.5度。

美國國家氣象局指出，低於冰點的大風從白天開始就不斷向東吹拂，造成緬因州多數地區創下1971年以來的最低紀錄，氣溫驟降至攝氏零下40度，而位於新罕布什爾州的華盛頓山也記錄到攝氏零下46度的低溫，在每小時90英里的持續風速吹襲下，風寒指數甚至跌至攝氏零下79度，民眾只要身處戶外10分鐘就會凍傷。

截至目前為止，紐約州大部分地區以及麻州、康州、羅德島州、新罕布什爾州、佛蒙特州和緬因州，都發布了風寒警告，預計有約1600萬人口受影響，而新英格蘭地區的波士頓（Boston）和伍斯特（Worcester）也宣布周五停課，以免學童在步行或上學過程中凍傷。波士頓市長吳弭也宣布全市進入緊急狀態。

報導稱，加拿大多數地區也受到寒流影響，蒙特婁和魁北克市氣溫一度在3日跌至攝氏零下25度，或甚至更低，導致魁北克市多個滑雪場關閉，冬季嘉年華活動延期。氣象部門向加拿大東部多處發出極寒警告，預料4日的氣溫至少會跌至攝氏零下38度。