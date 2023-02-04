特斯拉女駕駛睡死！她靠「自駕」國道飆速112kmh　驚險畫面曝光

記者羅翊宬／綜合報導

特斯拉汽車推出「自動駕駛」的功能，執行長馬斯克（Elon Musk）甚至吹噓這可能比人類司機好，不過卻在全球引發多起致命意外。美國加州一名女子日前被爆出，她在高速公路駕駛特斯拉汽車時，甚至一度睡著15分鐘，畫面遭到鄰近的汽車駕駛拍下。

根據《每日郵報》，美國一名穿著粉紅色襯衫、戴著太陽眼鏡的女性司機駕駛著她的白色特斯拉汽車，豈料當車輛以時速70英里（約時速112公里）行經至加州特庫曼拉（Temecula）附近的15號高速公路時，她卻因不明原因昏昏欲睡，頭部往右側斜仰，握住方向盤的手顯得失去力氣，當時是下午4點。

多拉斯（Kiki Dolas）和她的同伴在駕駛車輛行經該段高速公路時，剛好發現這名駕駛著特斯拉睡著的女駕駛，當時她們正計畫開車回拉斯維加斯。就在此刻，多拉斯迅速拿起手機拍下這段離譜的畫面，並開始錄音。

多拉斯表示，「當我的同伴正準備變換車道時，發現了那名女駕駛正在睡覺，我朝那個方向看過去，沒想到我才剛講完話，那輛車竟在我們眼前疾駛而去。」

多拉斯回憶，她們追趕上特斯拉，並試圖引起女駕駛注意，不過並沒有成功，在跟蹤該輛特斯拉、同時按喇叭15分鐘以後，她們撥打911向當局報案，「帶著墨鏡的她看起來無精打采，我們開始按喇叭試圖引起注意，考慮到她可能有健康或任何緊急狀況，交通愈來愈擁擠......」

加州公路巡邏隊出動後約2分鐘趕上特斯拉，並發現該名女駕駛已從睡夢中甦醒。

報導指出，這並非第一起特斯拉駕駛睡著的意外，2019年加州一名戴墨鏡的男子就曾在駕駛白色特斯拉時被拍到昏睡。儘管特斯拉在官網上宣稱，該公司推出的自動駕駛系統能成功輔助駕駛，但它並不能使車輛達到完全自動駕駛的狀態，導致自動駕駛系統遭到外界猛烈抨擊，讓公司的律師團感到非常緊張。

特斯拉去年12月向車主提供新的增強行自動駕駛安全輔助功能，首先讓車主們試用30天，之後才可以選擇以5100美元價格購買。

澳洲特斯拉車主們在臉書社團上發文批評特斯拉的自動駕駛系統，「沒有一個功能真的好用！它們不僅無法讓生活變得更輕鬆，反而讓我更加緊張。從我的使用經驗來看，它們真的很危險。」