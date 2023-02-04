「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

▲美國北部上空2日出現一顆中國間諜氣球。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國北部上空2日出現一顆中國間諜氣球，中國外交部也坦承，該顆氣球來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。到底什麼是間諜氣球？主要功能又是什麼？《衛報》、《華盛頓郵報》與《天空新聞》等外媒也做出了相關整理。

什麼是間諜氣球（spy balloons）？

現代的間諜氣球可視作一種間諜設備，通常會有一台相機或攝影機懸掛在氣球下方，而灌滿氦氣的氣球會隨著氣流漂浮在特定區域上空；此外，氣球上的設備可能還包含雷達和太陽能發電。

間諜氣球的大小與飛行高度？

本次在美國上空發現的間諜氣球尺寸，評估約在40立方公尺左右；也有美國官員指出，氣球的大小相當於3輛公車。

氣球可以從地面直接升空，飛到近2.4萬公尺至4.5萬公尺的「近太空」區域，遠遠高於商用客機的1.2萬公尺。當氣球進入空中，就會利用氣流和加壓氣囊飛行，還能進行轉向。

▲間諜氣球出現位置與飛行高度。（圖／達志影像／newscom）



衛星時代為何還有氣球？

英國國安分析師克拉克（Michael Clarke）表示，與衛星相比，間諜氣球最大的優勢在於，它們可以在更長的時間內研究一個區域，「由於地球自轉的方式，需要三到五顆衛星才能持續監視一個地點，氣球能更長時間待在同一個地方。」

除此之外，成本也是最大的原因之一，要將一顆衛星送入太空通常要耗資數億美元，而氣球則相對便宜，且較容易回收。

間諜氣球過去的使用紀錄？

美國在1860年代的內戰期間、第一次世界大戰期間都曾使用；美國空軍在1950年代啟用「創生計畫」（Project Genetrix），首次使用大規模、無人駕駛的高空氣球，來拍攝蘇聯領土，最終也成功拍到蘇聯140萬平方英里的領地，但僅占蘇聯領土約8％。

間諜氣球未來還會繼續使用嗎？

克拉克認為，未來仍會廣泛使用，儘管衛星技術已相當發達，但包含英國在內等國家也在專注開發與氣球相關的間諜技術，以便在高空中使用。

英國國防部2022年8月和美國「內華達山脈公司」（Sierra Nevada Corp）達成價值1億英鎊的協議，專門開發用於監視和偵查的高空無人氣球。