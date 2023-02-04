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「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

▲▼美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

▲美國北部上空2日出現一顆中國間諜氣球。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國北部上空2日出現一顆中國間諜氣球，中國外交部也坦承，該顆氣球來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。到底什麼是間諜氣球？主要功能又是什麼？《衛報》、《華盛頓郵報》與《天空新聞》等外媒也做出了相關整理。

什麼是間諜氣球（spy balloons）？

現代的間諜氣球可視作一種間諜設備，通常會有一台相機或攝影機懸掛在氣球下方，而灌滿氦氣的氣球會隨著氣流漂浮在特定區域上空；此外，氣球上的設備可能還包含雷達和太陽能發電。

間諜氣球的大小與飛行高度？

本次在美國上空發現的間諜氣球尺寸，評估約在40立方公尺左右；也有美國官員指出，氣球的大小相當於3輛公車。

氣球可以從地面直接升空，飛到近2.4萬公尺至4.5萬公尺的「近太空」區域，遠遠高於商用客機的1.2萬公尺。當氣球進入空中，就會利用氣流和加壓氣囊飛行，還能進行轉向。

▲間諜氣球出現位置與飛行高度。（圖／達志影像／newscom）

▲間諜氣球出現位置與飛行高度。（圖／達志影像／newscom）

衛星時代為何還有氣球？

英國國安分析師克拉克（Michael Clarke）表示，與衛星相比，間諜氣球最大的優勢在於，它們可以在更長的時間內研究一個區域，「由於地球自轉的方式，需要三到五顆衛星才能持續監視一個地點，氣球能更長時間待在同一個地方。」

除此之外，成本也是最大的原因之一，要將一顆衛星送入太空通常要耗資數億美元，而氣球則相對便宜，且較容易回收。

間諜氣球過去的使用紀錄？

美國在1860年代的內戰期間、第一次世界大戰期間都曾使用；美國空軍在1950年代啟用「創生計畫」（Project Genetrix），首次使用大規模、無人駕駛的高空氣球，來拍攝蘇聯領土，最終也成功拍到蘇聯140萬平方英里的領地，但僅占蘇聯領土約8％。

間諜氣球未來還會繼續使用嗎？

克拉克認為，未來仍會廣泛使用，儘管衛星技術已相當發達，但包含英國在內等國家也在專注開發與氣球相關的間諜技術，以便在高空中使用。

英國國防部2022年8月和美國「內華達山脈公司」（Sierra Nevada Corp）達成價值1億英鎊的協議，專門開發用於監視和偵查的高空無人氣球。

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