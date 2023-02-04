婦人「沒呼吸」被塞屍袋！火化前突復活　大口喘氣嚇壞殯儀館員工

▲美國一名6旬婦人因為沒有呼吸，直接被裝在屍袋裡，當作遺體送至焚化場，險些活活燒死。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國愛荷華州一名66歲婦人經護士檢查認定死亡後，被裝在屍袋裡，拉上拉鍊，送至一家殯儀兼焚化設施。然而，數小時後殯儀館人員打開袋子卻發現「死者復活」，這名婦人不僅胸口在動，還在大口喘氣，趕緊將她送到急診室搶救。最終婦人被送回臨終關懷機構，直到2天後在家人的陪伴下才真正離世。

根據美聯社、NBC報導，愛荷華州波爾克郡（Polk County）一家阿茲海默症臨終關懷機構的護士3日清晨發現一名66歲婦人沒有生命跡象，當局報告稱，護士用聽診器無法探查到婦人的脈搏，把手放在她的腹部也沒查覺出任何動靜，當時「她嘴張著、眼睛直盯著，但沒有呼吸聲」。這名照顧了婦人一整晚，連續上班12個小時的執業護士評估了5分鐘後，推斷病患已經死亡。

婦人在當天上午6時30分被宣布死亡，距離護士首次報告異常狀況已經過了1個半小時，臨終關懷醫院打電話連絡殯儀館，大約在1小時後，一名殯儀館職員和另一名執業護士合力將「遺體」移入屍袋，並拉上拉鍊，最後送上殯儀館車輛，當時也沒人發現她有生命跡象。

▲老婦人被送到殯儀館的過程長達數小時，過程中竟無一人查覺異狀。圖為美國工作人員在屍袋上標示新冠染疫死者。（示意圖，與本文無關／路透）

報導指出，婦人被裝在屍袋裡移往「安克尼鎮殯儀火葬場」（Ankeny Funeral Home & Crematory），殯儀館工作人員快到上午8點30分前打開布袋，驚覺「死者」胸口在動，婦人竟然在大口喘氣，立刻撥打911急救電話與通知臨終關懷醫院。救護車趕到時，急救人員測到了婦人的脈搏，但她眼球沒有轉動，也沒有說話、聲音或動作反應。

根據州政府報告，婦人被送到急診室急救後，又被送回臨終關懷機構，2天後才在家人的陪伴下去世。據悉，這名婦人患有早發性失智症、焦慮與憂鬱症，自去年12月28日以來一直接受著臨終照護。

愛荷華州檢查與上訴部門發言人稱，當局已經向錯誤做出死亡判斷的臨終機構祭出法定最高的1萬美元（約新台幣30萬元）罰款，因為該照護機構未能提供充分指導，確保適當的護理與服務品質。不過，院方則表示所有員工都接受定期培訓，並且已與家屬取得聯繫以進行後續溝通。