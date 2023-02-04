中國間諜氣球闖入！　專家曝目的：疑為測試美國反偵察能力

▲ 在蒙大拿州比林斯市上空捕捉到的中國間諜氣球。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北部上空出現一顆中國間諜氣球，中方聲稱是用於氣象研究的民用飛艇，而五角大廈3日又發現有間諜氣球飛越拉丁美洲上空。知情專家分析指出，中國派出氣球可能是為觀察美方軍事地點或測試美國反偵察能力。

《日經亞洲評論》報導，美國一名高階國防官員2日表示，「我們相信這顆氣球屬於中華人民共和國」，美國將繼續監控，也已透過中國駐華府大使館及美國駐北京大使館向中國傳達美方嚴肅看待此事，「我們已經明確表明，將採取一切必要措施保護人民與國土」。

曾任國防部長辦公室中國事務主任、現任智庫「亞洲協會政策研究院」（ASPI）中國分析中心高級研究員的莫里斯（Lyle Morris）對此分析，「中國派出氣球極有可能是為測試美國的反偵察能力」，由於氣球上可能沒有任何官方標記，北京也許認為可以打「合理推諉」牌。

但華府智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主席克羅寧（Patrick Cronin）看法不同，「使用一定會被發現的氣球表明他們非常無恥」，「北京的衛星一直都在監視美國洲際飛彈和其他戰略基地，因此氣球似乎是多餘的。」

美國國務卿布林肯因中國間諜氣球推遲訪中行程，而克羅寧此前便分析，「我認為北京想在布林肯和習近平會面之際採取心理戰術，吸引美國注意，以傳達一項訊息：美國應該在緊急局勢失控以前放棄對台灣的支持及推動參與亞洲防務。」