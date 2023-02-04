今10：42進入立春！3生肖「最好不要出門」　觸犯衰整年

▲立春到！命理師示警3生肖應避免出門。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今（4日）迎來立春日，恰巧是補班日。知名命理師柯柏成特別提醒生肖屬龍、雞、鼠，在立春這天應避免出門，才能躲春避厄運。

柯柏成日前在臉書發文表示，過了立春才是真正下一個生肖報到的時間，立春卻在陽曆的2月4日（陰曆正月十四）上午10時42分21秒交節氣，同時提供5招立春「居家」開運法，「只要跟著天地磁場節氣走，開運也可以很生活」。

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1、168旺財法



立春音同「利存」，當天將168元、1680元或16800元，吉利數字轉進常用帳號，就能旺財開運一整年。

2、佛樂催貴人



當天上午10時42分21秒交節氣後至11點整，在住家的南方播放佛樂，或誦經念佛效力最大，連續15分鐘以上，利用音波震動原理催旺自己的貴人。

3、擺放百合招貴人



在家中的南方用透明的花瓶裝香水百合，花朵數要一、三、五朵，一樣可以達到催事業貴人的效果。

4、擺置風車催文昌



在家中的南方插上一支紙風車，一直放到驚蟄就可以撤掉，這也是另外一種催貴人運的方法，主要給在學生、甄試生求遇賞識自己才華的老師。

5、躲春避厄運



兔年犯太歲的生肖，包括龍、雞、鼠生肖者建議躲春，由於太歲在立春這一天正式交接，天地磁場混亂，當天不能有口舌之爭、必須要和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。在房間或家中待著，不出門、不見月光，待上2小時左右，等太歲交替後，就能化解整年災禍。