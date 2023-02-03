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烏克蘭與歐盟舉行峰會　普丁藉二戰戰役爭取民心

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在基輔舉行會晤。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在基輔舉行會晤。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭與歐盟定於3日在基輔舉行峰會，會前烏國各地響起空襲警報。另一方面，俄羅斯總統普丁藉由二戰擊敗納粹德軍的80週年紀念活動，向國內爭取支持入侵烏克蘭的民心。

●歐盟與烏克蘭舉行峰會前 烏國各地響起空襲警報
烏克蘭與歐洲聯盟（EU）3日將在基輔舉行峰會，但烏國各地此時竟響起空襲警報。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發布聲明表示，烏克蘭與歐盟將於2月3日在基輔舉行峰會，討論財務和軍事支援。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等官員已抵達基輔。

俄羅斯不久前才對烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）發動飛彈攻擊。烏克蘭官員指出，這場攻擊已造成4死18傷。

▲▼普丁抵達南部城市伏爾加格勒（Volgograd）參加紀念史達林格勒戰役勝利80週年活動。。（圖／路透）

▲普丁抵達南部城市伏爾加格勒（Volgograd）參加紀念史達林格勒戰役勝利80週年活動。（圖／路透）

●史達林格勒戰役勝利80週年 普丁爭取侵烏民心

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2日藉慶祝二戰史達林格勒戰役（Battle of Stalingrad）擊敗納粹德軍80週年，向國內爭取入侵烏克蘭的民心，還暗示莫斯科不排除動用核武。

法新社報導，普丁近年來頻拿二戰歷史推動政治議程，克里姆林宮也不遺餘力宣揚俄國人稱之為「衛國戰爭」的二戰光榮歷史。

普丁抵達南部城市伏爾加格勒（Volgograd）參加紀念史達林格勒戰役勝利80週年活動。當年蘇聯為贏得史達林格勒戰役犧牲慘重，如今普丁想藉紀念此役鼓舞更多人支持侵烏戰爭。

普丁把所謂對烏克蘭「特殊軍事行動」與1941年至1945年蘇聯對抗納粹德國相提並論，並稱俄羅斯人已準備好「力戰到底」。

普丁在舊名史達林格勒的伏爾加格勒市說：「我們一次又一次得被迫驅逐西方集團的侵略。」

他說：「雖令人難以置信但卻是事實，即我們又再次受到德國豹式坦克的威脅。」

●澤倫斯基：烏克蘭加入歐盟談判今年應展開
烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，飽受戰爭蹂躪的烏克蘭照理應該在「今年」展開加入歐洲聯盟的談判。

法新社報導，澤倫斯基與歐盟執行委員會主席范德賴恩結束會談後表示：「我認為烏克蘭理應在今年展開加入歐盟的談判。」

▲▼德國豹1（Leopard 1）主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國豹1（Leopard 1）主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

●德國批准軍援烏克蘭豹1戰車 另擬再供防砲車
德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，德國政府已批准將庫存豹1（Leopard 1）主力戰車交付烏克蘭，且在商討從卡達買回15輛獵豹（Gepard）防空砲車轉送烏國。

南德日報引述德國政府消息人士披露，只要這批豹1戰車整備完成，就會馬上送到烏克蘭。

報導還說，若烏克蘭想買豹1戰車，德國軍火商「萊茵金屬公司」（Rheinmetall）與軍用車輛製造、維護公司「弗倫斯堡汽車公司」（Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft,FFG）可以修復數十輛豹1提供烏克蘭。

南德日報還指出，德方官員和卡達外交部也討論將卡達先前買去用以維護世界盃足球賽場館安全的15輛獵豹（Gepard）防空砲車購回的可行性，德國也想從卡達買回更多彈藥。

報導引述德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「獵豹防空砲車在烏克蘭戰場證明自身實力，如果我們可以從夥伴處取得更多獵豹防砲車，肯定會對烏國有幫助。」

他說，與歐盟的進一步整合將激勵烏克蘭人，並給予他們「動力」對抗俄羅斯軍隊。

澤倫斯基說，烏克蘭和歐盟官員「相互」理解。他還說：「只有強大的烏克蘭和強大的歐盟，才能共同保護我們珍視的生命。」

「我們的進一步整合必然為烏克蘭人民提供能量與動力，來對抗任何的阻礙與威脅。」

●烏克蘭控俄國綁架走私烏國孩童 迫賣淫拍不雅片
烏克蘭國會人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）指控俄羅斯綁架烏克蘭兒童，強迫他們賣淫並拍攝不雅影片，呼籲烏國警方、網路警察及檢察官設法找到並嚴懲犯罪者。

法新社報導，魯賓內茲在通訊軟體Telegram上發文指出：「Telegram頻道顯示，俄羅斯人正在綁架烏克蘭孩童，並強迫他們拍攝色情片。」

他舉例，有1名年屆學齡的男童被標價25萬盧布（約新台幣10萬5000元），並稱男童是烏克蘭的孤兒。

魯賓內茲也公布一段通訊軟體WhatsApp上的對話截圖，據稱對話中的2人正在討論利用一名男童拍攝兒童色情片，其中一人說：「他是從烏克蘭被帶來的，來自孤兒院、無親無故。」

他還說，「他們替他（男童）預定了一系列拍片行程」，並稱「我們正在為這類工作引進孩童，這已經不是我們第一次這麼做了」。

魯賓內茲沒有說明他如何取得這些對話紀錄，但呼籲烏國警方、網路警察及檢察官設法找到並嚴懲犯罪者，「俄羅斯聯邦正在陰險地綁架、殺害、拐騙和強姦我們的孩子…當今世界怎麼會發生這種事？！」

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