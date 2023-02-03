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快訊／美國指控上空有「間諜氣球」　中國認了：來自中國

記者林彥臣／綜合報導

五角大廈2日證實，他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球，因為不構成重大情報蒐集風險，決定暫不擊落。中國外交部第一時間沒有承認氣球來自中國，但隨後又坦承，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。」

中國外交部表示，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

五角大廈發言人賴德准將（Patrick Ryder）表示，氣球尺寸等同於3輛公車，已經被美軍追蹤好幾天，「我們有信心，這顆高海拔監視氣球屬於中華人民共和國，目前氣球飛行高度遠高於商業空中交通，對於地面上的人們不構成軍事或生理威脅。」

中國外交部發言人毛寧第一時間回答該問題時表示，「我注意到有關報導，中方正在了解核實情況。」

毛寧當時還說，「中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土領空。剛剛我已經說了，我們正在了解核實情況，希望雙方共同冷靜謹慎處理。」

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