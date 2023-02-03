輸送帶「迴轉壽司」沒了！　日本壽司郎宣布3項臨時營運方式

記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」受到高中生惡搞，也引發外界對迴轉壽司的衛生安全疑慮。壽司郎為此3日在官網公布3項新的營運方式，包含輸送帶只提供訂購食品、可向店員要求更換餐具、座位和輸送帶間將加設透明板。

▲日本壽司郎暫時取消「迴轉壽司」模式，改為顧客點餐送達。（圖為台灣壽司郎／記者許權毅攝）



日本壽司郎因17歲高中生在店內大舔醬油瓶、茶杯，甚至將口水抹到壽司上，導致形象大跌，引發民眾對於「迴轉壽司」的衛生安全疑慮。日本壽司郎（スシロー）為了止血，除了硬起來堅持提告外，3日更在官網公布3項新的臨時營運方式：

1.在壽司輸送帶只提供顧客訂購的商品，煩請顧客透過觸控面板選擇商品並下單；另外在一部份的店鋪中，顧客訂購的商品會透過專用通道送至座位。

2.若顧客想更換放在桌面的餐具和調味料，請立刻告知現場店員，我們將立刻送至座位上。

3.為了減少不小心碰到輸送帶上食品的機會，全國店鋪將依序在顧客的座位和輸送帶之間加設透明壓克力板。

壽司郎在聲明中強調，「有鑑於現在的情勢，這是我們所能做的最大努力之一，請您務必理解。」

▲日本壽司郎公布3項新的臨時營運方式。（圖／日本壽司郎官網）