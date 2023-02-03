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日本噁客連環爆！鬍鬚男剔完牙塞回牙籤筒　「俄羅斯輪盤」當抽籤

記者羅翊宬／綜合報導

日本一名來自岐阜縣的17歲屁孩高中生在壽司郎用餐時，故意用舌頭舔醬油瓶蓋、杯碗，對轉盤上的壽司抹口水，豈料相關的模仿爭議卻一波未平一波又起，日本網友接連爆出顧客惡整店家的事蹟，一名男性到燒肉店用餐時，竟然將自己剔過牙的牙籤重新放入牙籤筒。

日本推特網友「滝沢ガレソ」先前曾透過上傳影片揭發壽司郎慘遭高中生惡整的事件，他今（3）日在度上傳一段約28秒鐘的影片，爆料有顧客前往某燒肉店用餐時，竟然先拿起牙籤剔牙，之後再將該支使用過的牙籤重新放回牙籤筒，他宛如在玩「牙籤俄羅斯輪盤」，像是大風吹般將牙籤放置的位置大洗牌。

▲▼日本一名男性至燒肉店用餐，竟將自己用過的牙籤塞回牙籤筒。（圖／翻攝自推特）

▲噁客把用過的牙籤再回筒內讓其他顧客使用。（圖／翻攝自滝沢ガレソ推特）

該名男子彷彿食髓知味，他光是在影片中就對牙籤筒惡作劇2次，同桌友人則協助拍攝，之後更將該段影片上傳至各大社群影音平台，如此噁心無比的行為相當令人髮指。

推特網友「神保外科」在貼文底下留言回覆，他從影片出現的特徵推測，該間餐廳可能是位於栃木縣那須鹽原市西那須野車站附近的韓式燒肉餐廳。

該段影片內容顯示的拍攝者推特帳號，為一名暱稱室井大樹（Shijing Dashu）的網友。對此，一名推特網友「ケイ」推斷，影片的拍攝上傳者很有可能是中國人，因為推特暱稱「室井大樹」的英文拼音在發音上與漢語相似，並非是日文拼寫姓名時的發音。

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