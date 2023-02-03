黑手黨冷血殺手賣披薩　「廚藝太好上新聞」洩蹤跡！逃亡16年落網

▲黑手黨殺手竟然成為披薩師傅。（圖／翻攝國際刑警組織interpol.int）

記者李振慧／綜合報導

義大利63歲男子格雷科(Edgardo Greco)曾是黑手黨成員並犯下2起命案，被警方追查多年一直找不到他的下落，沒想到16年後發現他化身為一名披薩師傅，廚藝還好到被媒體報導，結果意外被警方識破他的身分，近來終於落網。

化名為保羅(Paolo Dimitrio)的格雷科，曾是義大利卡拉布里亞(Calabria)當地強大黑手黨組織光榮會('Ndrangheta)殺手，被控2006年在當地一間魚產店，用金屬棒打死一對兄弟，與企圖謀殺另外一名男子，被判處無期徒刑的他後來卻突然消失，警方多年來一直在尋找下落。

格雷科成功躲藏多年，2014年輾轉來到法國聖艾蒂安市(Saint Etienne)，還成為一名披薩師傅，精湛廚藝讓他2019年獲得媒體報導，由於所用的假名與某黑手黨幫派有關，引發義大利警方注意，後來在國際刑警組織協助之下，成功在2日將他逮捕。

這是義大利警方近來所偵破的第二起重大黑手黨成員案件，上月15日在西西里大區巴勒摩(Palermo)，將逃亡長達30年的黑手黨老大德納羅(Matteo Messina Denaro)。國際刑警組織秘書長斯托克(Jurgen Stock)聲明表示，「這顯示無論逃犯有多麼努力想在國外過平靜生活，他們永遠都無法逃過司法制裁」。