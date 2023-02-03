饒舌歌手「表演取消」集體失蹤　12天後淪3具遺體！離奇陳屍瓦礫堆

▲凱利（左）、吉文斯（中）和威克（右）失蹤12天後驚傳尋獲遺體。（圖／翻攝底特律警局）



記者吳美依／綜合報導

美國2名饒舌歌手原定1月21日前往底特律演出，卻因設備問題臨時取消，他們轉而聯繫友人尋找其他表演機會，未料當晚3人集體失蹤。警方消息人士向媒體爆料，調查人員2月2日已在一棟廢棄公寓的地下室尋獲被害者，3人均遭槍殺身亡，並且陳屍於瓦礫堆下。

密西根警方表示，經常有人擅自占用這棟廢棄建築物，他們僅證實發現3具遺體，尚未對外宣布死者身分。不過，消息人士向《底特律新聞》爆料，受害者正是失蹤12天的凱利（Armani Kelly，藝名Marley Whoop）、威克（Dante Wicker，藝名B12）及吉文斯（Montoya Givens）。

▲凱利和威克原定1月21日在底特律的Lounge 31俱樂部演出。（圖／翻攝Google Maps）



消息人士透露，警方上周在路上發現凱利的汽車，立刻逮捕當時無照駕駛的15歲少年，對方供稱在一名男子指示下從底特律西區某處取車，後來又被抓包身上揹負一條未執行的詐欺罪逮捕令，並依非法持有贓車罪名被起訴。此外，警方發現監視器拍到一名男子曾戴手套清理凱利的汽車，在發現遺體前一天也曾偵訊一名相關人士。

綜合外媒報導，3名受害者在獄中認識，最近都剛假釋出獄。1月21日晚間，28歲的凱利先後開車接了31歲的威克與吉文斯，但他們從19時30分後就和外界失聯，不論電話或訊息都找不到人。