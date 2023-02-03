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南韓前法務部長曹國醜聞纏身！一審判處2年徒刑　官司纏訟超過3年

▲▼南韓前法務部長曹國。（圖／路透）

▲南韓前法務部長曹國一審被判處2年徒刑。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前法務部長曹國任期時醜聞纏身，曾涉嫌從釜山大學醫學院獲得600萬韓元，當作是給女兒的獎學金，被認為違反《禁止不當請託法》，他曾與任教東洋大學的妻子鄭慶心為了讓子女入學順利而「走後門」，涉及收賄、偽造公文、教唆偽證、濫用職權等11項罪嫌，官司纏訟3年多後終於進入一審，被判處2年徒刑。

文在寅2017年5月當選南韓總統後，曹國被指定擔任青瓦台總統秘書室民政首席，至2019年9月又獲提拔擔任法務部長，他向文在寅誓言完成南韓的司法改革，豈料上任後僅1個多月便因醜聞纏身而下台，其醜聞引發大眾對於當時的執政黨共同民主黨「社會公平正義」的疑慮，導致文在寅政府支持率下跌。

根據《韓聯社》，曹國2019年12月31日被首爾中央地方檢察廳貪腐搜查部門以涉嫌收賄、偽造公文、違反《公職人員道德法》、教唆偽證等11項罪嫌起訴，起訴書厚達58頁，官司纏訟至今已超過3年，首爾中央地方法院刑事合議21-1部今（3）日判處曹國2年有期徒刑、追繳犯罪所得600萬韓元，無須當庭拘留。

法官將曹國所涉及的為子女入學走後門的大部分罪嫌認定為有罪，「被告（曹國）的社會地為雖貴為大學教授，但他數年來持續反覆犯案，罪行相當惡劣，嚴重毀掉社會對於入學制度的信賴。」

曹國的妻子、前東洋大學教授鄭慶心（정경심）在女兒考取高麗大學醫學院、釜山大學醫學院時，涉嫌利用職務之便幫女兒偽造7大項學經歷與獎狀，另外還涉嫌以私募資金謀取暴利，2022年1月27日三審時被大法院（最高法院）判處4年徒刑定讞。

不過隨著鄭慶心被認為是兒子入學考試走後門的共犯，法官3日追加宣判多加1年刑期。

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