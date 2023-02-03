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正妹讀高中被嘲笑　長大卻嫁給「霸凌她的人」親曝現況：已原諒他

▲▼美國猶他州20歲女子安斯洛（Lauren Enslow）和高中霸凌自己的男同學交往結婚。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

▲美國20歲女子和高中霸凌自己的男同學交往結婚。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

記者張寧倢／編譯

美國猶他州20歲女子安斯洛（Lauren Enslow）去年10月結婚，但結婚對象竟然是高中曾經霸凌自己的惡霸同學。她在網路社交媒體上公開兩人的愛情故事，引起網友好奇。安斯洛說，老公高中時會和朋友們一起嘲笑她，將她的照片擅自傳上網，後來是因為一場車禍才重修舊好，「他每天都取笑我，但我原諒了他。」

▲▼美國猶他州20歲女子安斯洛（Lauren Enslow）和高中霸凌自己的男同學交往結婚。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

▲安斯洛在社群媒體揭露她的愛情故事。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

根據紐約郵報報導，安斯洛在19歲訂婚、20歲結婚，但結婚的對象竟然是她15歲在校園中欺負霸凌自己的男同學奧森（Lucas Olsen）。安斯洛表示，兩人在2016年在國中時就在一場好友派對中相識，曾用「Snapchat」密切聯繫過短暫時光，後來因為她不想交男友而轉為冷淡，雖然一度復合，但2017年9月兩人上了同一所高中後關係更加惡化。

安斯洛說，她和奧森在高中在同一個社交圈，讓她覺得很尷尬。奧森會和他的朋友們一起取笑她，幫她取奇怪的綽號，說她很像動畫卡通《開心漢堡店》（Bob’s Burgers）裡頭叫做琳達（Linda）的媽媽角色。奧森和其他人甚至會在學校走廊拍下她的照片，傳到Snapchat上嘲諷她，讓安斯洛氣得說，「在這件事上，我恨他。我當時完全不想和他有任何關聯。」

▲▼美國猶他州20歲女子安斯洛（Lauren Enslow）和高中霸凌自己的男同學交往結婚。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

▲安斯洛遭遇車禍後，因為奧森關心的舉動，逐漸對他產生好感。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

然而，同年11月安斯洛和媽媽、姐姐發生了一場車禍，她們的車追撞了另一輛車，而奧森目睹了整個過程。安斯洛回憶，當時她在停車場遇到奧森，姐姐還搖下車窗喊了他的名字，結果幾秒鐘後就發生車禍，車輛損壞嚴重，所幸無人受傷。安斯洛說，當時她將車禍照片PO上網後，奧森傳訊息表達他的擔心，「這表示他很在意，也讓我重新喜歡上他。」

▲▼美國猶他州20歲女子安斯洛（Lauren Enslow）和高中霸凌自己的男同學交往結婚。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

▲安斯洛和高中霸凌者修成正果，如今已是幸福的新婚人妻。（圖／翻攝自TikTok／laurenenslow）

兩人很快就當回朋友，並在2018年2月開始交往，2022年7月奧森在山頂上向安斯洛求婚成功，同年10月這對情侶選在他們6年前相識的同一天舉辦小型婚禮，邀請少數親友參加。安斯洛說，她已經原諒奧森曾經的霸凌行為，她現在偶爾還會拿這件事取笑奧森，「有人說他們永遠不會原諒他，但我無法光用16歲時那短短3個月的表現來評定他的個性。」

@laurenenslow Its not so bad #whyishesogoodatthistrend #husbandandwife #marriedlife #youngandmarried #highschoolsweethearts #unbothered ♬ оригинальный звук - zotov
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