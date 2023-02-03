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這艘航母有毒！　巴西海軍竟宣布「直接炸掉」沉入海裡

▲▼巴西航空母艦聖保羅號（São Paulo）。（圖／路透）

▲巴西航空母艦聖保羅號（São Paulo）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴西航空母艦聖保羅號（São Paulo）退役後，被土耳其回收業者買下，卻因船體結構含有大量致癌毒物「石棉」而被取消進口許可，掉頭返航又被巴西軍方拒絕入港，在海上漂流長達數月。如今，巴西海軍決定用炸藥把船艦原地擊沉，恐怕造成海洋生態浩劫，也引起環保人士激烈抗議。

《紐約時報》報導，聖保羅號1963年起以福煦號（Foch）名稱在法國海軍服役，2000年以1200萬美元（約當時新台幣3.7億元）轉售給巴西，直至2007年退役。但它被打造的數十年前，人們對於建材可能造成的健康問題較少理解與關心，石棉雖是當年常用的防火材料，後來卻被發現是強力致癌物。

2021年，土耳其船隻回收公司Sok Denizcilik買下聖保羅號，計畫處理廢物後，拆解並出售船上金屬，但檢查報告宣稱船上含有石棉量不到10噸，卻引起環保人士質疑。挪威船舶回收公司格里格格林（Grieg Green）也證實，調查期間「多個地方被封鎖，調查人員無法進入」，通報石棉量只是估計值，可能與實際數量存在巨大差距。

▲▼非法廢棄的石棉（asbestos）。（圖／達志影像）

▲石棉（asbestos）遭到非法棄置路邊。（圖／達志影像）

在環保人士抗議之下，土耳其於去年8月取消進口許可，同年10月聖保羅號返回巴西東北海岸，卻遭海軍下令停留在離岸200英里處。巴西海軍施壓當地港口不能接收這艘船艦，卻未提供軍事基地停靠，也沒有解釋任何原因。

在一份事先準備好的聲明中，巴西海軍表示，儘管已經不再是保羅號的擁有者，但他們一直密切關注此案，在去年12月的一場會議上，官員擔憂「船體浮力條件惡化，無法避免自動或無法控制地下沉」，對於近海及沿岸的航行與生態都會造成危險，才下令船艦停留外海。他們認為，擊沉船艦是僅有選項之一。

▲巴西航空母艦聖保羅號（São Paulo）。（圖／路透）

▲聖保羅號若被擊沉，恐被引發海洋生態浩劫。（圖／路透）

不過，此決定遭受巴西環境部門反對。環境與可再生資源研究所（IBAMA）表示，聖保羅號的化學物質可能會破壞臭氧層，造成海洋生物死亡，並導致海洋生物多樣性熱點區的生態系惡化。

環保人士表示，此舉不僅對生態造成無法挽回的破壞，也違反國際法。他們無法理解，為何海軍不願回收船艦，卻又不願說明原因。而且根據《巴塞爾公約》（Basel Convention），若各國無法成功出口有毒廢棄物，就必須重新進口回來，海軍不讓聖保羅號停靠，顯然已經違反規定。

海軍對此表示，聖保羅號已經處於巴西水域，反駁了違反《巴塞爾公約》的指控，此外並未回應媒體多次提出的評論要求。

 
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