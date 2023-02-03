獨／考100分免費換魚！　水族館老闆超佛心「活動沒有期限」　

▲水族館老闆超佛心，學生拿100分考卷就可免費換魚。（圖／翻攝自Facebook／陽光空氣水族）

楊惠琪／台北報導

位於台北市仁愛路上的陽光空氣水族館，7年來為了獎勵學生，只要學生拿100分考卷就可以免費換魚，對象不限年齡、地區，從幼兒園到大學生，從北部到中南部和東部，都有人拿著滿分卷來換魚蝦蟹龜等，而且段考或小考皆可，一律重寬認定，店老闆簡澤民說：「不怕賠錢，只要店還在的一天，活動永遠有效。」

「等你長大賺錢再來買魚」，簡澤民說，剛開店時，有家長帶著孩子到店裡看魚，孩子吵著要買魚回家，家長卻要孩子長大賺錢再來買，看到孩子失望的表情，當下便決定，如果孩子可以用現有的能力去達成目標，雖然學業100分不一定是最好，但至少是求學階段可以靠自己力量完成的事，於是從7年前就開始100分免費換魚的活動。

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簡澤民指出，100分免費換魚活動，沒有對象、縣市之分，從幼兒園到大學生都有人來換過，除了鄰近的北市東門國小學生常來兌換外，還有新北市、甚至中南部、花東民眾來兌換，而且沒有期限，上學期的考卷也可以這學期拿來換，只要1張100分考卷，就可以兌換100元等值水族，如果拿5張就可以換500元，像是最熱門的孔雀魚，100分約可兌換4到5隻。

簡澤民說，每次段考結束，都是免費換魚的熱門時段，寒假期間也會有外縣市民眾來台北出遊，順道帶滿分考卷來換魚，有時候看到兄弟姊妹檔，哥哥考100分、弟弟差幾分就滿分，他也會重寬認定全都送，熱門時段每天最多會被換走三千多元的水族，他笑說，目前還挺得住，很樂意把開店部分營收拿來獎勵學生，「只要店還在的一天，活動永久有效無期限。」





▲水族館老闆簡澤民為獎勵學生，只要持100分考卷就可以免費換魚。（圖／簡澤民提供）