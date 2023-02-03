心儀女拒絕交往「4年感情一場空」　男怒告索討6千多萬精神賠償費

▲男子付出4年感情，卻被女方認為只是朋友而告上法庭。（圖／示意圖／取自免費圖庫StockSnap）

記者李振慧／綜合報導

新加坡男子K Kawshigan心儀一名女子長達4年，沒想到提出交往遭到拒絕，對方還堅稱2人只是朋友，讓他覺得感情受騙提告，向對方索取高達新加坡元300萬元（約台幣6千多萬元）精神賠償費。

身為無人機公司D1 Racing行政總裁的K Kawshigan，2016年結識陳姓女子Nora Tan Shu Mei並成為朋友，K Kawshigan於2020年9月向對方表達了他的感情，然而女方卻認為2人只是朋友，後來還開始要求2人減少見面。

Name, frame & shame: "K Kawshigan (pictured), a director at drone company D1 Racing, filed two lawsuits against Nora Tan Shu Mei after she rejected him, alleging her actions damaged his 'stellar reputation' and caused him to lose at least five business partnerships" https://t.co/IBxWrQHdWV pic.twitter.com/tWTGvb9Msq — Kyra Alexandria (@KyraAlexandria) February 2, 2023

K Kawshigan後來對陳女提出控告，先是以對方違反「改善關係」的協議為由，要求對方賠償新加坡元22,000元（近台幣50萬元），不過此控告被地方法院駁回，認為他是在濫用法律程序，以達到脅迫陳女的目的。

K Kawshigan近來又至新加坡高等法院對陳女提告，因為對方只把他當成朋友，還在外毀謗他，讓他名譽受損蒙受各種巨大損失，除了事業上失去5個合作商業夥伴，也對他的精神狀態造成創傷，所以向陳女索討新加坡元300萬元賠償費用。

陳女則回應，K Kawshigan多年來的行為讓她感覺受到騷擾與困擾，目前已聘請律師，將對K Kawshigan所提出的指控進行辯護。