3歲男童被鎖「34度高溫車上」活活悶死　爸目睹屍體崩潰抱頭痛哭

▲男童被發現熱死在車上。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名3歲男童被人發現受困在路邊車輛中，當天氣溫高達34度左右，把人救出時已經沒有反應，當場被宣布身亡，父親返回發現自己居然把兒子忘在車上，懊悔在路邊哭泣。

事件2日下午3時左右發生在雪梨市西南部格倫菲爾德區(Glenfield)，警方接到報案後前往現場，發現3歲男童阿里克(Arikh Hasan)昏倒在車上，由於男童沒有任何反應，最後打破窗戶把人救出。

Sydney horror as child is found dead in a hot car

An avoidable tragedy! https://t.co/OKmKG0Xq4D — Jefferson Ross (@Jeffers48227401) February 2, 2023

新南威爾斯州醫護人員也趕到現場為男童施予急救，然而仍被宣告身亡，這名男童有可能已經被困在車上一整天，但確切時間目前仍無法判定。從現場畫面可看到，一名男子悲慟坐在路邊抱頭痛哭，據稱就是死者的父親。

消息人士透露，男童的父親誤以為孩子正在托兒所上課，所以一整天都在家專心辦公，直到下午要開車去接小孩，才發現兒子一直在車上。新南威爾斯州警方表示，他們已在犯罪現場進行相關配置，並將一名男子帶回警局，案件正在調查中。