3歲男童被鎖「34度高溫車上」活活悶死　爸目睹屍體崩潰抱頭痛哭

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨一名3歲男童被人發現受困在路邊車輛中,當天氣溫高達34度左右,把人救出時已經沒有反應,當場被宣布身亡,父親返回發現自己居然把兒子忘在車上,懊悔在路邊哭泣。

事件2日下午3時左右發生在雪梨市西南部格倫菲爾德區(Glenfield),警方接到報案後前往現場,發現3歲男童阿里克(Arikh Hasan)昏倒在車上,由於男童沒有任何反應,最後打破窗戶把人救出。

