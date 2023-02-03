吃滷肉飯也能保育水鳥！　紅蔥田供候鳥棲息吃飽再上路

▲在紅蔥田裡覓食中的過境水鳥長趾濱鷸。（圖／農委會特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

紅蔥酥向來是台灣滷肉飯少不了的那一味，而主要分布在嘉義、台南一帶的紅蔥田，此時正值休耕期間，也是東亞澳候鳥遷徙路線中，重要的棲息地。農委會特有生物研究保育中心副研究員洪夢祺指出，紅蔥田非栽植期淹水形成的暫時濕地，提供過境水鳥覓食棲地，如果民眾多吃滷肉飯，會帶動農民種植意願，如此一來，也同時做了保育水鳥的生態美事。

洪夢祺表示，在東亞澳候鳥遷徙線上，水鳥族群因泥灘地不斷開發而驟減的同時，紅蔥田非栽植期淹水形成的暫時濕地，與魚塭曬池一樣也提供過境水鳥覓食棲地，目前國內紅蔥田多集中在嘉義、台南一帶，其中又以台南市三寮灣、十份、青草崙三地為大宗。

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洪夢祺說，農民在春節前後收成後為避免土壤鹽化，非栽植期會將蔥田淹水而形成暫時濕地，秋分過後開始陸續將水排乾準備種植，而淹水時間吸引了大量的搖蚊在此棲息繁殖，這些俗稱「紅蟲」的搖蚊幼蟲正好提供過境台灣的冬候鳥休息、補充能量後，繼續往南飛往澳洲、紐西蘭度冬。

洪夢祺進一步指出，拜訪紅蔥田的嬌客除了過境的長趾濱鷸、鷹斑鷸外，還有提前來台度冬的「鳥界林志玲」高蹺鴴，以及體態輕盈的東方環頸鴴、小環頸鴴和黑腹燕鷗等。其中高蹺鴴、東方環頸鴴在台灣除了冬候鳥外，也建立了部分的繁殖族群；而黑腹燕鷗度冬族群則主要分布在北門、將軍一帶，魚塭、蔥田、鹽田星羅棋布交織成多樣的地景，也豐富了台南沿海的生態。