被強迫登民族聖山！北韓青年「從樓梯假摔」住院　不願因寒流凍傷

▲北韓軍官、學生等青年族群每年會在固定時間造訪「革命聖地」白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

白頭山（長白山）對北韓（朝鮮）來說可以說是知名革命聖地，近幾年也成為當地學生探查歷史的必訪行程。不過有消息指出，其實隨著北韓對於學生的補助經費大為減少，已大大降低學生、青年探訪白頭山的意願，甚至還有人故意從樓梯假摔住院，藉此迴避登白頭山的義務。

根據《每日北韓》（Daily NK），從過去以來平壤當局便不時向青年群眾宣傳，應該仿效「白頭山革命精神」，許多學生、青年族群每到新年冬季總是一批又一批造訪這座聖山，不過如今隨著許多青年以各種理由迴避登上白頭山，導致登白頭山的基本人數無法到達當局所制定的標準。

北韓咸鏡南道消息人士1月30日表示，「咸興市黨委員會無法湊齊白頭山探訪的基本人數，目前仍然嚇得流出一把冷汗。這是因為，想參加白頭山探訪的對象與往年相比大幅減少。」

消息人士指出，北韓去年、今年皆曾向全國各地的黨委員會或相關組織下達指令，要求以青年與學生族群為對象，籌備白頭山地區探訪活動，然而青年卻以各種理由迴避，導致無法湊齊基本人數，「青年對於踏訪白頭山感到疲憊不堪！其實就以去年來看，約有60%的青年以家庭或健康為理由拒絕參加，今年以後迴避參加的人數就變得更多了。」

▲金正恩2019年相隔不到2個月的時間，再度率領眾官員登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實咸興市羅南地區某企業所青年同盟院就有人在得知自己的名字登上白頭山踏訪對象名單後，竟然不惜摔下樓梯送醫治療，只為了以正當理由拒絕參加；咸興藥學大學某名學生更直接向大學幹部行賄，要求把自己的名字從名單上剔除，「在1月強烈寒流侵襲下，前往白頭山探訪根本就是自討苦吃。」

另外，消息人士也解釋最根本的原因，表示近年來北韓青年開始迴避登上白頭山，其實是因為團體服裝、伙食費、路途中所需物品的費用全需自行負擔，且過程中可能會因為極為寒冷的低溫而導致身體被凍傷，下山後的醫療費用也得須自行承擔，今年1月中旬便傳出許多青年登白頭山時凍傷。

消息人士抱怨，「若以前的話一定是大家爭相吵著要爬白頭山，不過現在青年們的想法已和上一個世代不同了。吃飽穿暖都有問題了，誰會自願出錢忍受著零下40度的低溫跑到白頭山活受罪？」

據悉，白頭山過去以來被視為金日成建立抗日游擊隊的勝地，且金正日也在這裡誕生。