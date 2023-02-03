　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日網友力挺發起「想救壽司郎」活動！社長貼文淚謝　逾5萬人轉推

▲▼壽司郎也在社群發起「自救活動」。（圖／翻攝自推特）

▲日網發起「拯救壽司郎」活動。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本知名連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」先前慘遭一名來自岐阜縣的17歲金髮屁孩高中生惡搞，他用餐時故意用鏡頭拍下自己用舌頭狂舔醬油瓶蓋、茶碗，甚至將口水抹在轉盤上的壽司，影片一出後引發社會巨大衝擊，不僅壽司郎股價崩跌，甚至還有饕客拍下餐廳空無一人的慘況，如今壽司郎也在社群發起「自救活動」。

▲▼日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

▲日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

雖然事發至今已經過數日，該間壽司郎也將醬油瓶全面換新，但短時間內仍無法挽回過去所積累的名聲，一名推特帳號名稱為「Ray's Tube」的日本網友算是壽司郎的忠實顧客，他昨（1）日分享前往壽司郎用餐的影片，雖然片長只有10秒鐘，但畫面中的餐廳座椅空無一人，轉盤上的壽司只能不斷空轉。

在經歷衛生疑慮後，該名網友仍舊為壽司郎加油打氣。他向有意願造訪壽司郎的網友呼籲，不妨招待家人、可以信賴的親友前往壽司郎享受美味的一餐。

另外，還有其他日本網友陸續在推特上分享他們前往壽司郎用餐時的近況。日本網友們表示，在用餐時店內根本空無一人，或是只有2、3名散客，畫面看起來相當淒涼。

綜合日媒報導，其實事發後壽司郎也從不少死忠的饕客獲得鼓勵，壽司郎社長更親自在推特上發文，他首先以「#スシローを救いたい」（想要拯救壽司郎）為HashTag發文，獲得各界網友響應，「收到來自各界的加油打氣，對此感到相當感謝，我們感動的淚水直流。我相信我們能做出美味、又能讓顧客安心的壽司！」

包括日本知名輕小說作家鈴木大輔、魔術師網紅マジシャン先生（Kento）都在推特轉貼該HashTag。鈴木大輔表示壽司郎非常好吃，而自己求學時曾在壽司郎打工半年。壽司郎的死忠粉絲們留言鼓勵，「加油」、「我們全家人都非常喜愛壽司郎」、「雖然眼下的確是艱辛的時刻，但大家都為你們加油打氣」。

ET快訊
郭台銘訪美行程曝！　他揭郭2024選總統心聲：確實起心動念
獨／桃捷接獲恐嚇！　揚言北車丟汽油彈
美30歲女議員被開多槍　慘死車內
行人遭自強號撞「身首分離」　血肉模糊屍塊噴對向
獨／要「問題教友跳崖」宋達民狂言挺兄　軍中極樂片女中尉求救
周子瑜買下「這縣市」豪宅！　170坪總價破億
NBA米歇爾暴怒！　影片還原「下體被偷打」
印股票換鈔票！　董座削2.7億慘了
妹高燒+2症狀！一驗「2種病毒都中」　醫示警：比想像常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「A片經典橋段」超傷身！女優親揭生病慘況　釣出同業曝1黑幕

戴口罩習慣「用嘴呼吸」慘了！　牙醫曝恐怖結果：肌肉塌陷臉變長

美30歲女議員慘遭槍殺「死在車內」　她第一個任期還沒做完就喪命

心儀女拒絕交往「4年感情一場空」　男怒告索討6千多萬精神賠償費

果粉賺翻！未開封「初代iPhone手機」上拍賣會　估價竟達148萬

別小看習近平野心！　CIA局長：解放軍可能在2027年攻台

澳洲新版5元紙鈔將「去英化」　移除女王肖像！也不會換上查爾斯

3歲男童被鎖「34度高溫車上」活活悶死　爸目睹屍體崩潰抱頭痛哭

自備蛋糕慶生！餐廳服務生「主動幫忙切」　她一看帳單傻了

YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰！籲大眾停止獵巫：他已經在反省了

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

「A片經典橋段」超傷身！女優親揭生病慘況　釣出同業曝1黑幕

戴口罩習慣「用嘴呼吸」慘了！　牙醫曝恐怖結果：肌肉塌陷臉變長

美30歲女議員慘遭槍殺「死在車內」　她第一個任期還沒做完就喪命

心儀女拒絕交往「4年感情一場空」　男怒告索討6千多萬精神賠償費

果粉賺翻！未開封「初代iPhone手機」上拍賣會　估價竟達148萬

別小看習近平野心！　CIA局長：解放軍可能在2027年攻台

澳洲新版5元紙鈔將「去英化」　移除女王肖像！也不會換上查爾斯

3歲男童被鎖「34度高溫車上」活活悶死　爸目睹屍體崩潰抱頭痛哭

自備蛋糕慶生！餐廳服務生「主動幫忙切」　她一看帳單傻了

YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰！籲大眾停止獵巫：他已經在反省了

獨／考100分免費換魚！　水族館老闆超佛心「活動沒有期限」　

來不及採收！雲林牛奶蜜棗園開放體驗自採　200元入場隨你吃

哈登落選全明星賽「兩字」吐失望心情　連10年入選紀錄中斷

只要車子可以到都不算遠！醫界奧斯卡王蘭福醫師　接任部東院長

經濟部高官罵哭女下屬！假秀秀真揩油舌吻捏臀　「15字」惹眾怒

郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

只差63分了！詹姆斯、戴維斯領湖人逆轉取2連勝

美女主播遭盜圖上交友網站！　急喊別受騙…律師「沒用的」改教1招退散

「孫ㄟ越來越孝順！」女警牽迷路嬤回家當散步　真相有洋蔥

大陸與港澳6日起全面通關　「港澳遊」搜索量激增3倍

國際熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

舔醬油瓶少年慘了！前檢座曝恐面臨3年刑期

日本瘋傳「正妹救壽司5秒片」本尊是台灣人

印度神童再拋6大危機預言　點名「這國家」慘了

正妹獵豔睡男人　本尊身分曝光太驚人

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

日咖哩名店淪陷　噁男捧整碗醬菜狂吸

麥卡錫：目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

高爾夫球塞進肛門　醫猛攻後庭取不出

美議員促蘋果Google下架TikTok

日本今治市外海2船相撞　2人下落不明

超商也遭殃！打工妹「收銀台漏尿」狂笑

更多熱門

相關新聞

壽司郎事件高中生遭肉搜「歪嘴笑照片」曝

壽司郎事件高中生遭肉搜「歪嘴笑照片」曝

日本壽司郎日前遭17歲高中生惡搞，狂舔醬油瓶、水杯或碗，導致母公司市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元），高中生的父親2日含淚鞠躬道歉，表示對這件事情感到很抱歉，兒子已經在反省了，就有網友表示，該名高中生的照片以及名字被日本網友肉搜到了！

YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰：他已經在反省了

YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰：他已經在反省了

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

黃捷幫壽司郎補血　想嗑20盤戰果揭曉

黃捷幫壽司郎補血　想嗑20盤戰果揭曉

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

關鍵字：

日韓要聞壽司郎日本高中生

讀者迴響

熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

好市多草莓大福咬開藏整條蟲　人妻崩潰

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面