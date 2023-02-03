白目男亂入鬥牛場！下秒慘遭公牛「割頸爆血」　刺穿小腿畫面曝

▲尼加拉瓜一名男子看鬥牛賽時翻越圍欄，當場遭公牛刺穿小腿。（圖／翻攝自推特@nuevaya、@canaltn8）

記者張寧倢／編譯

尼加拉瓜一名男子日前在西部城鎮迪里安巴（Diriamba）欣賞鬥牛表演，但觀賽時心情過於興奮，他竟然翻越圍欄挑釁公牛，結果不敵狂怒的公牛，被牠尖銳的牛角刺穿小腿、劃傷頸部，傷勢嚴重到當場大量失血昏迷。

根據「TN8」報導，年約40歲男子梅德爾（Francisco Medal）來自當地社區卡薩雷斯（Casares），他1月30日入場觀看鬥牛賽表演，現場許多觀眾爬上欄杆對公牛叫囂，還有不少人接連跨越圍欄，享受和鬥牛賭命的刺激感。然而，梅德爾跳進場中卻沒能平安逃脫，直接遭到公牛襲擊。

現場影片可見，梅德爾倒在地上，被公牛狂頂，尖銳牛角直接刺穿他的小腿，憤怒的公牛力大無窮，直接插著他的腿，將人甩到空中，又重拋在地。公牛繼續用頭部撞向梅德爾，數名觀眾趁他被頂到場邊時，趕緊將他拉出圍欄外，公牛仍不放棄地頂了他最後一下，疑似割開了梅德爾的皮肉。

文末影片恐造成不適，請斟酌觀看。

公牛短短數秒的攻擊已經讓梅德爾遍體鱗傷，除了小腿被貫穿、雙腿骨折、皮膚脫落之外，最嚴重的傷勢在頸部被劃出一道開放性傷口，使他當場大量失血，失去意識。現場人員試圖幫他包紮止血，急忙地將他送到迪里安巴聖荷西醫院（San José de Diriamba）搶救，經歷緊急手術後已經保住一命並轉院至地區醫院。