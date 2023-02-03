烏克蘭公務員賺這麼多？女貪官被抄家　搜出「成堆現鈔」雙B車與名錶超扯

▲基輔稅務首長達緹家中搜出大量現金、名車。 （圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT

俄烏戰火未歇，在烏克蘭人民因為戰爭流離失所之際，當地居然有公務員住豪宅、開雙Ｂ名車，家中隨便一搜就有整堆美金現鈔，令人看了相當震驚。原來烏克蘭政府近日積極肅貪，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）誓言打擊官員收賄歪風，已有多名高級公務員跟政客、前高官遭殃。最誇張的是，有一名女稅務首長，家中竟搜出整袋的美金現鈔跟名錶、名牌衣服包包，豪宅金碧輝煌，還有雙Ｂ名車，怎麼看都不像是一個公務員會有的生活等級。

烏克蘭政府近日積極肅貪，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）分批祭出人事異動，誓言打擊收賄醜聞。其中有多位包括女性在內的高級公務員或政客遭殃，最驚人的莫過於這名稅務代理局長達緹(Oksana Datiy)，有調查人員突襲她家，發現她名下坐擁豐富財產，成為外界議論焦點。

綜合外媒報導，烏克蘭國家調查局本月1日公布官員肅貪最新搜查結果。其中，執法人員在達緹的家中搜出賓士、BMW至少兩輛名車，還有超過17萬美金的現鈔、名牌包、名錶等奢侈精品，且達緹名下還有多棟豪宅，讓人詫異區區一個稅務代理局長，居然有這麼大的經濟實力。

原來達緹是利用自己身為稅務局長代理人身分，將許多帳目灌水，再一點一滴偷進自己的口袋，調查人員甚至發現，達緹涉嫌逃漏稅，累積金額高達12億美元。

延伸閱讀

▸ 宜蘭2.5米高鴕鳥趴趴走 飼主因妨害交通挨罰

▸ 新冠病毒「感冒化」？ 李秉穎：未來不用每年打疫苗

▸ 立春這5生肖最好別出門要「躲春」 4生肖恐得腸胃炎