美國上空驚見「疑似中國間諜汽球」　五角大廈暫不擊落！原因曝光

▲疑中國間諜氣球入美國領空。（圖／翻攝自推特）



記者吳美依／編譯

五角大廈2日證實，他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球，但目前決定暫不擊落，因為儘管汽球飛行路徑經過「數個敏感地點」，但不構成重大情報蒐集風險，若被破壞卻可能有殘骸墜下，反而對地面上人們構成安全威脅。

CNN報導，五角大廈發言人賴德准將（Patrick Ryder）表示，汽球尺寸等同於3輛公車，已經被美軍追蹤好幾天，「我們有信心，這顆高海拔監視汽球屬於（中華人民共和國）。過去幾年，包括在本屆政府之前，已經觀察到這種活動的實例」，「目前汽球飛行高度遠高於商業空中交通，對於地面上的人們不構成軍事或生理威脅。」

另一名高級國防部官員指出，中國低軌道間諜衛星能夠提供相似或更好的情報，反而限制這顆高海拔監視汽球的情資價值。考量到汽球不構成情資風險，若被擊落殘骸卻會帶來安全風險，參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）等高級軍方領袖「強烈建議」不要對其採取行動，並且獲得總統拜登的採納。

