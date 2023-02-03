「壽司郎屁孩」父含淚曝現況：在反省了！　找律師備戰不多言

記者黃翊婷／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭17歲高中生惡搞，狂舔醬油瓶、水杯或碗，導致母公司FOOD & LIFE COMPANIES（3563）市值蒸發160億日圓。高中生的父親2日含淚鞠躬道歉，表示對這件事情感到很抱歉，兒子已經在反省了，至於其他的細節，他問過律師，不方便多談。

▲高中生舔醬油瓶，還把口水沾在轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）

該名17歲金髮高中生日前到壽司郎用餐時，竟直接拿起醬油瓶、水杯或碗狂舔，甚至將口水沾在轉盤上的壽司，影片在網路上傳開後，引發日本網友熱議，店家生意大受影響，就連母公司的股價也大暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元）。壽司郎1月30日證實，將會對這名少年提出告訴。

根據日本《周刊郵報》報導，該名高中生居住於岐阜縣，他的父親2日受訪時表示，事後已經前往店家道歉，影片是由朋友拍攝，不是他拍的，目前已經詢問過律師的意見，律師讓他不要多說，所以不方便詳細說明，但經過這件事情之後，兒子已經在反省了，情緒也很低落，說著他還一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉。」

關於這起事件，由於壽司郎不接受道歉並決定提出刑事附帶民事訴訟，東京前檢察官若狹勝指出，這起案件鬧上法庭後，少年恐怕將面臨3年以下刑期或50萬日圓（約11萬元新台幣）以下的罰金，而且還可能要賠償店家的損失。