　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「壽司郎屁孩」父含淚曝現況：在反省了！　找律師備戰不多言

記者黃翊婷／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭17歲高中生惡搞，狂舔醬油瓶、水杯或碗，導致母公司FOOD & LIFE COMPANIES（3563）市值蒸發160億日圓。高中生的父親2日含淚鞠躬道歉，表示對這件事情感到很抱歉，兒子已經在反省了，至於其他的細節，他問過律師，不方便多談。

▲▼日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

▲高中生舔醬油瓶，還把口水沾在轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）

該名17歲金髮高中生日前到壽司郎用餐時，竟直接拿起醬油瓶、水杯或碗狂舔，甚至將口水沾在轉盤上的壽司，影片在網路上傳開後，引發日本網友熱議，店家生意大受影響，就連母公司的股價也大暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元）。壽司郎1月30日證實，將會對這名少年提出告訴。

根據日本《周刊郵報》報導，該名高中生居住於岐阜縣，他的父親2日受訪時表示，事後已經前往店家道歉，影片是由朋友拍攝，不是他拍的，目前已經詢問過律師的意見，律師讓他不要多說，所以不方便詳細說明，但經過這件事情之後，兒子已經在反省了，情緒也很低落，說著他還一邊含淚摘下帽子，一邊低頭鞠躬道歉，「真的很抱歉。」

關於這起事件，由於壽司郎不接受道歉並決定提出刑事附帶民事訴訟，東京前檢察官若狹勝指出，這起案件鬧上法庭後，少年恐怕將面臨3年以下刑期或50萬日圓（約11萬元新台幣）以下的罰金，而且還可能要賠償店家的損失。

ET快訊
高雄六龜「十八羅漢山」野人直擊！　進收容所不到一天即失聯
雲林長髮妹為工作脫了！低溫僅剩比基尼　心疼畫面曝光
好市多草莓大福咬開藏「整條蟲」　6千人崩潰
雨炸元宵！明起中部以北變天　2地區連4天有雨
「壽司郎屁孩」父含淚曝現況：在反省了！　找律師備戰不多言
陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手
快訊／吳宗憲二女兒生了！　「升格當阿公」報喜訊：小朋友超可愛
日本瘋傳「正妹拯救壽司5秒影片」1天千萬觀看　本尊竟是台灣人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國宣布　81項中國醫療產品延長關稅豁免至5月中旬

德國火車撞多名年輕人「拖行數百公尺」　至少1死1傷

日外相與秦剛通電話　強調台海和平穩定重要性

英澳聲明　強調反對片面改變台海現狀、深化對台關係

麥卡錫：目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

科技股領紅！那指漲逾3%　台積電ADR漲2.02%

「壽司郎屁孩」父含淚曝現況：在反省了！　找律師備戰不多言

金融時報：布林肯5日訪北京　將與習近平會面

宛如龐大資料庫！　美議員促蘋果Google：應下架TikTok

日本今治市外海2貨船相撞　一艘沉沒、2人下落不明

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

產後胸縮水去隆乳圓夢　老公支持全程貼心照顧

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

美國宣布　81項中國醫療產品延長關稅豁免至5月中旬

德國火車撞多名年輕人「拖行數百公尺」　至少1死1傷

日外相與秦剛通電話　強調台海和平穩定重要性

英澳聲明　強調反對片面改變台海現狀、深化對台關係

麥卡錫：目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

科技股領紅！那指漲逾3%　台積電ADR漲2.02%

「壽司郎屁孩」父含淚曝現況：在反省了！　找律師備戰不多言

金融時報：布林肯5日訪北京　將與習近平會面

宛如龐大資料庫！　美議員促蘋果Google：應下架TikTok

日本今治市外海2貨船相撞　一艘沉沒、2人下落不明

「民進黨2024不論誰選　副總統都是她」　蕭美琴回應了

美國宣布　81項中國醫療產品延長關稅豁免至5月中旬

德國火車撞多名年輕人「拖行數百公尺」　至少1死1傷

台灣燈會成蔣萬安上任後最大挑戰　特別叮嚀這2點「務必讓民眾滿意」

超帥店員飲料店打工 真實身份曝光…秒吸300粉擠爆！

冬天必擁有精品LOGO毛衣！POLO小馬圖案成經典、PRADA短版設計好時尚

特斯拉股價狂噴　女股神「3原因」預測5年內將達1500美元

高雄六龜「十八羅漢山」野人直擊！　進收容所不到一天即失聯

第1次給了金城武！清純女星突爆他「真實女友」身分　隱藏30年內幕被挖

戲劇男神腦出血3度手術！　消失2年8個月首發聲：不能動的身體看到了希望

30年長草廢墟冒白煙居民毛毛的　里長驚見5個月孕婦過「原始生活」

國際熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

日本瘋傳「正妹救壽司5秒片」本尊是台灣人

印度神童再拋6大危機預言　點名「這國家」慘了

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

正妹獵豔睡男人　本尊身分曝光太驚人

舔醬油瓶少年慘了！前檢座曝恐面臨3年刑期

高爾夫球塞進肛門　醫猛攻後庭取不出

麥卡錫：目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

美議員促蘋果Google下架TikTok

日咖哩名店淪陷　噁男捧整碗醬菜狂吸

歐洲央行如預期升息2碼

超商也遭殃！打工妹「收銀台漏尿」狂笑

更多熱門

相關新聞

日本今治市外海2船相撞　2人下落不明

日本今治市外海2船相撞　2人下落不明

日本愛媛縣今治市外海的來島海峽2日晚間發生兩艘貨船相撞事故，其中一艘沉沒，2名船員下落不明。

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

日咖哩名店淪陷　噁男捧整碗醬菜狂吸

日咖哩名店淪陷　噁男捧整碗醬菜狂吸

正妹爽買21萬坪日本小島！超狂開箱內行一看搖頭：成本上天

正妹爽買21萬坪日本小島！超狂開箱內行一看搖頭：成本上天

癌末翁顧中風妻多年太痛苦　勒死她後輕生

癌末翁顧中風妻多年太痛苦　勒死她後輕生

關鍵字：

日本壽司郎日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

快訊／吳宗憲二女兒生了！　

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

父母都黑幫！Makiyo曝「極道千金」生活

少女墾丁回家「走路姿勢怪」母怒告30多歲男

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面