沒朋友？真子公主在美國社區爆遭排擠　日僑間提「小室圭」是禁忌

▲真子公主與丈夫小室圭婚姻持續被看衰，如今更爆出兩人在日僑社區根本沒朋友，也無法融入當地。 （圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本皇室真子公主下嫁小室圭後成為平民，兩人一起到美國生活，靠著過去積蓄與小室圭當法務助理的薪水生活，過去兩人曾傳出在美國受到當地日僑人士支持，如今當地日僑爆料剛好相反，日僑間提起「小室圭」名字是忌諱，更直指媒體拍到真子公主都是和老公的照片，因為他們在當地根本沒朋友，也無法適應與融入日僑社區。

據日媒《FRIDAY》報導，有在美國紐約的日僑人士透露，和真子公主夫婦住在同社區，沒有聽說兩人要去巴西度蜜月的計畫，更認為以小室圭當法務助理600萬日幣（約台幣138萬）的年薪，在通膨嚴重的美國維持兩人生活都困難，怎麼可能還有錢去國外度蜜月。

更表示過去有許多媒體指出，當地的日僑人士相當支持真子夫妻，但這個說法也被打翻，指他們根本無法融入日僑社區，也沒有朋友，日僑堅提起小室圭名字相當忌諱。因此每次被拍到的照片都是夫妻兩人而已，基本就像在日本一樣，在美國依舊是孤軍奮戰。

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