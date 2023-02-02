▲ 日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！16男集體變態涉案，逾1萬人受害。（示意圖，翻自jtb.co.jp）

圖文／鏡週刊

日本靜岡縣警方在本月1日公布一起震驚日本社會的「偷拍集團案」，目前已知至少有16人涉案，當中竟然還包括公安情報員、公務員與醫師涉案，而且犯行相當變態惡意，尤其以全日本的露天溫泉為主要偷拍地點，並相信受害者至少超過1萬人。

據日本《週刊文春》與《讀賣新聞》報導，這起案件的主嫌為50歲齋藤果林，齋藤起先因為非法持有開山鐮刀，被警方依違反《槍刀法》而將他逮捕。但之後齋藤供述，稱自己持有開山鐮刀是為了「割除阻擋偷拍的樹枝」後，警方發現案中有案，於是擴大調查。

警方進一步發現，齋藤早已是偷拍慣犯，而且犯行相當誇張。齋藤承認，自己從30年前就開始偷拍，偷拍地點超過100個地方，而且超過1萬人被他偷拍。不僅如此，齋藤更組織「偷拍同好會」，吸引其他也有偷拍欲望的人士加入，而且齋藤還會趁勢組成「溫泉旅遊團」，故意選在國定假日連休時期，因為那時有較多的年輕正妹入住具有露天溫泉的旅館，齋藤一行人就會故意趁此偷拍。

齋藤承認，除了沖繩縣以外，他們幾乎踏遍全日本的露天溫泉進行偷拍。更惡劣的是，這個偷拍集團還會故意引誘女性友人前去泡溫泉，並在女性友人不知情的狀況下偷拍。警方也調查發現，齋藤等人還涉及引誘女性友人後，趁機下藥性侵並偷拍。警方也表示，齋藤等人偷拍後，會故意以「特別企劃」、「睡美人」等代號放在網路上互相「鑑賞」以及販售，另外也有受害女性在網上發現到自己被偷拍的影像，驚覺大事不妙而報案。

警方表示，這個偷拍集團的成員組成相當「多元」，當中不乏公務員、醫師，甚至是公安情報員，這讓警方相當意外，這些涉案人員也在上月底陸續遭到逮捕與移送法辦。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【有片】女孩注意！飲料下藥已過氣 新手法「刺客式一針迷姦」太恐怖

日本最新「刷卡爆買王」 台灣人NO.1啦！報復性消費擊敗中國客

6台人赴日「輪流共食3碗拉麵」被轟 日本人揭關鍵：要知道5大規則