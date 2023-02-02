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高爾夫球「整顆塞進肛門」卡體內　醫苦試6招！猛攻後庭取不出

▲▼澳洲一名少年把高爾夫球從肛門塞進去。（圖／翻攝外科病例報告）

▲一名少年把高爾夫球從肛門塞入體內。（圖／翻攝外科病例報告）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名14歲少年把「整顆高爾夫球」從肛門塞入體內，卻卡在深處無法取出，嚇得前往急診求助。醫師們嘗試了吸盤、套索、四爪夾等6種方法，足足耗了2個多小時後，異物依然頑強地待在原地，最終靠著超大量瀉藥才解決困境，他們也把這起特殊案例發表於《外科病例報告》

根據X光照，少年的乙狀結腸（sigmoid colon），也就是大腸和直腸連接處出現白色異物，看起來很像雞蛋，實際上卻是一顆完整的高爾夫球。他坦言沒有任何不適，但無法透過排便自行移除，因此感到非常驚慌，只好鼓起勇氣告訴母親，並被緊急帶往皇家阿德萊德醫院（Royal Adelaide Hospital）。

醫師們嘗試各種「激進的」干預手段，但高爾夫球依然文風不動。由於家屬希望不要再採取物理移除方式，團隊只好開立1公升的瀉藥， 未料3小時後證實高爾夫球成功排出，而且沒觀察到腸道受損證據。

少年排出高爾夫球後，臨床表現保持良好，同一天就辦理出院，但也被嚴厲警告，未來不要再往直腸亂塞東西。

醫療團隊在論文寫道，由於高爾夫球具特殊屬性，包括大尺寸、球體形狀、表面小凹洞及不可壓縮性，都阻礙了形成吸力的密封環境，因此若試圖從結腸取出，便會構成技術性挑戰。他們建議，若未來遇到類似病例，且患者沒有腸道功能障礙，或許可以嘗試給予瀉藥，在不需手術干預的狀況下排出異物。

 
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