日本協調24日舉行G7領袖視訊會議　擬邀澤倫斯基

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基與日本首相岸田文雄。（圖／路透）

文／中央社東京2日綜合外電報導

日本政府相關人士透露，日本政府正展開協調，有意在俄羅斯侵略烏克蘭屆滿一週年的2月24日，舉行七大工業國集團（G7）領袖視訊會議，並考慮邀烏克蘭總統澤倫斯基與會。

日本今年身為G7輪值主席國，預定5月在廣島市舉行G7峰會。在此之前，傳出日本政府正協調於2月24日先行舉行G7領袖視訊會議。

日本富士新聞網報導，這場G7領袖視訊會議有意在俄國入侵烏克蘭屆滿週年的日子，以G7立場對制裁俄國及支援烏克蘭展現堅定意志。

共同社中文網報導，2月24日的G7領袖視訊會議若順利舉行，將是日本首相岸田文雄今年身為G7輪值主席參加的首場會議。已知會後有意發表領袖聲明，傳達G7團結一致維護國際秩序決心，也在考慮邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會。

有關烏克蘭情勢，有看法認為俄羅斯最快可能在春季發動大規模攻勢，美歐各國透過提供戰車等正加強對烏克蘭軍事援助。

在俄烏戰況進入新局面前舉行視訊會議，意在展現G7對烏克蘭的支持；對岸田來說，還有為5月廣島G7峰會完善討論環境的意圖。（譯者：黃名璽／核稿：蔡佳敏）