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飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

▲▼英國航空（British Airways），飛機，航班，客機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國航空（British Airways）一架客機碰上恐怖亂流，女空服員骨折受傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國航空（British Airways）BA247航班遇上恐怖亂流，不僅機身劇烈震動，還一度無預警下降200英尺（約61公尺），也就是20層樓左右的高度。許多旅客都嚇到尖叫爆哭，其中一人回憶，「一名空姐骨盆骨折，她在飛機裡被粗暴地扔來扔去，場面非常可怕。」

《太陽報》報導，這架客機21日從倫敦希斯洛機場（Heathrow）前往巴西聖保羅，機長還來不及廣播示警，就碰上了亂流氣穴（air pocket），因此安全帶警示燈亮起時，機組人員才試圖起身安撫乘客，卻已經太遲了。

消息人士回憶，「大多數人都習慣了某種程度的顛簸，但這完全是另一回事，可以聽到驚恐旅客發出的尖叫聲，那些站起來的可憐機組人員在機艙裡被丟來丟去，人們想到了最糟糕的情況。」另一名旅客形容這是飛行時「最糟糕的惡夢」，一些人甚至認為自己大限將至，「突然下降這樣的高度，可不是什麼好玩的經驗。」

▲▼空姐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲恐怖亂流導致一名空姐骨盆骨折。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

這次亂流導致多名空服員掛彩，其中一人背部受傷，一人手部割傷，而骨盆骨折的空姐需要醫療照護。幸好，機上旅客全都毫髮無傷。

英國航空受訪時建議，旅客在座位上應隨時繫好安全帶，以避免碰上亂流，「我們正在向同事提供支持。在此航班中沒有客人受傷，飛機持續正常飛行。」

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