估5月有重大改變　王必勝：防疫常態化「指揮中心可降級或撤除」

▲2/2中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）莊人祥、王必勝、羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎流感化，指揮中心指揮官王必勝證實，新冠肺炎法定傳染病將於5、6月從第五類改為第四類，因為防疫作為已常態化，屆時指揮中心可能會在夏天降級或撤除，時間點可能落在5至7月。

指揮中心指揮官王必勝表示，日本、美國分別將在5/8、5/11將新冠降級，WHO雖然將新冠肺炎列為PHEIC最高級，但3個月後將再行開會，預計也會有所調整，台灣也預計在5月跟進降類。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在節目專訪中預測，新冠病毒日後會感冒化，加上現在社會氛圍和臨床狀態，都不認為感染新冠病毒是一件可怕的事，因此未來應不必再打疫苗。

對此，王必勝表示，新冠肺炎還是比流感、感冒嚴重，目前僅看到朝輕症化發展，但今年應該很難達到感冒化，加上目前新冠重症致死率就算在疫苗高覆蓋率下，依然比流感高出很多，顯示其本質還是比流感嚴重，因此今年依然需要防範，打疫苗也不能鬆懈。

不過，王必勝提到，國際對於新冠肺炎態度都會在5月左右有重大改變，台灣雖然不會與國際完全同步，但也會參考國際作為，在差不多的時間點有重大改變。而新冠疫情發展3年餘，防疫作為也趨常態化，因此只要法定傳染病降級，指揮中心也可降級或撤除。