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下藥新手法曝！21歲正妹夜店慘遭「一針迷姦」　瞬間翻白眼跌倒昏迷

▲▼英國21歲女子凱特在夜店昏倒，疑似為遭有心人士利用針頭注射、試圖迷姦。（圖／翻攝自Channel4）

▲英國21歲女子凱特在夜店昏倒，疑似為遭有心人士利用針頭注射、試圖迷姦。（圖／翻攝自Channel4）

記者羅翊宬／綜合報導

女孩們上夜店喝酒嗨翻跳舞時，都得對陌生人、甚至一同尋歡的友人提高警覺，因為恐怕在不知情的狀況下慘遭對方在飲料或食物下藥，最後因此被對方迷姦。然而一名年僅21歲的正妹卻透露，她最近疑似慘遭新手法迷昏，被對方以「刺客式」一針迷姦，導致她突然雙膝無力下跪、從樓梯跌下。

根據英媒《每日郵報》，英國當地知名的紀錄片時事節目「24 Hours in A&E」在1月31日播出的內容就介紹了如此神不知鬼不覺的離譜案件，受害者為年僅21歲的凱特（Kate），她回憶先前曾與朋友到訪諾丁漢一間夜店，然而中間她卻突然失去意識，被緊急送往女王醫療中心（Queen's Medical Centre）。

醫療團隊非常擔心凱特恐怕會出現心跳驟停的跡象，因此試圖喚醒她，他們向凱特表示非常擔心她晚上外出時被有心人士刺傷。節目描述，「所以無論你多麼想保護你的飲料，他們都有辦法讓藥物更快進入你的血液，令人震驚且恐懼！」

在節目上，和凱特一同在夜店出現的男性密友哈里森（Harrison）回憶，「我和凱特在晚上相遇了，那時候她看起來很開心。最後，我建議她買些吃的就走了。當我和凱特下樓梯、走向出口時，我注意到凱特她停了下來。在90秒的時間裡，她突然兩眼往後翻、雙膝彎曲，接著她從樓梯摔下，每次她呼吸時都得大口喘氣。」

哈里森表示，「於是我叫了救護車，他們讓我開始實施心肺復甦術，那時我很擔心自己會做錯，擔心會為朋友帶來糟糕的結果」。哈里森透露，凱特抵達醫院急診室後，醫護人員表示凱特失去意識，不過卻一直出現嘔吐症狀，甚至有護理師擔心她會出現呼吸心跳驟停的症狀。

在場的護理師莎拉（Sarah）表示，「你會不自覺認為這和酒精或毒品有關。」

凱特在醫院逐漸恢復意識，醒來後對於自己身在醫院感到非常困惑，她向醫師表示手臂感覺到不明原因的劇痛。臨床醫師擔憂，凱特恐怕慘遭兇嫌「刺客式攻擊」一針下藥迷姦，於是開始尋找刺穿傷口，不過礙於傷口太小，醫療團隊坦承非常難找到，研究團隊則開始研究凱特的手臂，檢查是否有任何注射痕跡。

凱特向高級職業醫師傑瑪（Gemma）聊起當晚的回憶，「我確實有喝酒，但沒有過量，我出去吃晚餐時感覺很好。我記得有兩個人把我抬下樓梯，以前從未發生過這樣的事」；傑瑪則告訴她，「有人說他們感覺被針扎了一下，隔天又發現了一個腫塊或劃傷。」

凱特透露，直到事件發生幾周後，她都未曾擺脫心理陰影，「我哭個不停，我只是把一切發洩出來，花了一段時間才恢復正常。」

報導指出，其實英國曾經在過去發生類似事件。2021年10月，利物浦、愛丁堡、丹地的受害女性指出，她們的腿、手、背部都被針扎，醒來後完全不記得前一天晚上發生了什麼事，症狀上與飲料被有心人士加入約會迷姦藥類似。

不僅人身安全受到危害，報導也引述專家說法分析，被針頭注射迷姦藥物的人可能會有遭感染愛滋病、B型肝炎、C型肝炎的風險，因為她們與其他人共用不潔的針頭。

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