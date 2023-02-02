美軍追加獲准「菲律賓4座軍事基地」使用權限　防台灣、南海有事

▲美國航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）停靠菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

菲律賓政府2日宣布，追加批准美軍在另外4處軍事基地使用範圍。與此同時，中國對南海爭議及台灣緊張局勢的態度日益強硬，越來越引發人們擔憂。對此，中國駐馬尼拉大使館尚未回應。

根據2014年簽署的《加強防衛合作協定》（EDCA），美國被允許使用菲律賓軍事基地，進行聯合訓練、預先部署設施、建造基礎設施，例如跑道、燃油貯存槽及軍事住房等等，但不能永久駐紮。

《路透社》2日引述兩國外交部聲明報導，美國已宣布撥款逾8200萬美元，在既有使用權的5處軍事基地，投入基礎設施投資。聲明並未具體指出新開放的軍事基地在哪裡，但馬尼拉人士先前透露，美國曾要求使用呂宋島及巴拉望島（Palawan）的軍事基地，前者最靠近台灣，後者最接近南海的南沙群島（Spratly Islands）。

▲美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

隨著華府試圖拓展在菲律賓的安全行動選項，作為遏止北京對台採取行動的一部分努力，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也抵達馬尼拉，他2日會面菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）並保證「我們隨時準備以任何方式幫助你們」，隨後與國防部長加爾維茲（ Carlito Galvez）對談。

小馬可仕重申，如果沒有美國這個簽訂長期條約的盟友，他看不見國家未來，「我一直都說，對我而言，菲律賓及亞太地區的未來，永遠都與美國有關。」不過，部分菲律賓民眾也高呼反美口號，呼籲廢除協定。