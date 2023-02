北京警告「勿訪台」重蹈裴洛西覆轍　麥卡錫：中國無權置喙

▲ 麥卡錫當選眾議院議長,是否兌現承諾訪台引發關注。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國新任眾議院議長麥卡錫(Kevin McMarthy)傳出今春訪台,引來北京警告「勿重蹈前任眾院議長裴洛西訪台覆轍」,他對此則直言,「我不認為中國能夠命令我什麼時候該去哪裡」。

"I don't think China can tell me where I can go at any time, at any place." - @SpeakerMcCarthy on Communist China telling him not to visit Taiwan. pic.twitter.com/hTsCB2mswP