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北京警告「勿訪台」重蹈裴洛西覆轍　麥卡錫：中國無權置喙

▲▼ 美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）如願執起聯邦眾議院議長槌，成為美政壇排名第3的人物。（圖／路透）

▲ 麥卡錫當選眾議院議長，是否兌現承諾訪台引發關注。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）傳出今春訪台，引來北京警告「勿重蹈前任眾院議長裴洛西訪台覆轍」，他對此則直言，「我不認為中國能夠命令我什麼時候該去哪裡」。

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），麥卡錫1日前往白宮，與總統拜登討論國債問題，眾院共和黨人官方推特帳號分享這段採訪畫面，可見他會後受訪時被問及中國警告他不要訪台一事，他對此馬上回答，「我不認為中國可以命令我何時何地能去哪裡。」

去年8月時任眾院議長裴洛西來台後，中共以大規模軍演作為回應，導致台海局勢緊張。麥卡錫當時就公開呼籲裴洛西訪台，更稱未來若當選議長有意來訪。若台灣行成真，他將成為繼金瑞契（Newt Gingrich）、裴洛西過後，1997年以來第3位訪台的美國國會議長。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）1月23日披露，麥卡錫將在今年春季訪問台灣，五角大廈正為此進行準備。根據《彭博》，中國外交部發言人毛寧30日對此警告，「我們敦促美方某些人確實遵守一中原則」，要求停止任何違反國際關係基本準則的行為，不要重蹈裴洛西訪台覆轍，雖然沒有指名道姓，但顯然是針對麥卡錫。

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