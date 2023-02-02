過年見親戚超煩？　義大利法院裁定：孫子沒義務見祖父母

▲ 義大利法院裁定，孩子沒有和祖父母見面的義務。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

逢年過節見到久未聯絡的親戚對許多人來說尷尬無比，義大利一對祖父母想見愛孫卻見不得，氣得向孩子家長提告，但經過數年官司，最高法院近日裁定，孫子女並沒有看望祖父母的義務，只要孩子不願意就不能強迫。

根據《衛報》，這對祖父母多年前在米蘭少年法庭提起訴訟，指控2名孫子女的家長阻礙他們和孩子見面，少年法庭和米蘭上訴法院都判原告祖父母和叔叔勝訴。

上訴法院2019年許可讓孩子在社工陪同下與祖父母見面，同時警告孩子家長，剝奪其與親人見面的權利可能造成心理傷害。但這對父母主張，由於家庭關係緊張，孩子不喜歡和親戚見面，因此向最高法院提出上訴。

最高法院則指出，祖孫關係無疑對2個孩子有益，但他們已經明確表明不喜歡這段關係，且不想被迫與長輩見面，尤其是在有家庭衝突的情況下，因此推翻下級法院判決，裁定孩子的利益應高於祖父母，不能將孩子不接受且不想要的關係強加於他們身上，且若孩子已具辨識能力並年滿12歲，就更不得如此。

此前，義大利2006年頒布一項家庭法規定，即便父母分居，孩子也有權與祖父母保持密切關係，祖父母也有權要求法院裁定，父母拒絕他們與孫子女接觸是否違法且影響健康。