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美國冬季風暴侵襲德州！35萬人「慘遭斷電」　航班取消車禍頻傳

▲▼美國德州迎來冬季風暴，民眾走在達拉斯結冰的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州迎來冬季風暴，民眾走在達拉斯結冰的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國今年1月底迎來新一輪的致命性冬季風暴，風暴侵襲下導致南部、中部氣候惡劣，其中德州境內不僅35萬人面臨斷電、數百架航班被迫取消，甚至還傳出2人以上死亡的悲劇，冰層壓垮電線和樹枝，導致電力修復的時間點仍是未知數，德州境內也傳出300多起車輛追撞事故。

根據美媒《福斯新聞》，一場致命性的冬季風暴於當地時間1日襲捲美國南部，這導致德克薩斯州全境至少有35萬名民眾慘遭斷電，其中德州首府奧斯汀更是有16萬人深受其害。美國國家氣象局（National Weather Service）預估德州中部地區的降雨持續至1日晚間，2日風暴減弱後氣溫才會隨之回升。

奧斯汀能源公司（Austin Energy）於1日解釋，德州境內停電是因為冬季惡劣天候所引起，並非國家供電網絡產生問題，「冰層正在壓垮電線和樹枝，工作人員面臨結冰的道路與冰凍的設備，目前難以估計電力恢復的時間。」

報導致出，奧斯汀消防部門應對了200多起電弧、電線倒塌的事故。

▲▼美國德州受冬季風暴侵襲導致路面結冰，至目前發生300多起追撞事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國德州受冬季風暴侵襲導致路面結冰，至目前發生300多起追撞事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國德州受冬季風暴侵襲導致路面結冰，至目前發生300多起追撞事故。（圖／達志影像／美聯社）

氣象預報員警告，隨著危險的冬季風暴襲捲美國南部，德州境內有數百架航班遭到取消。航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，德州境內最繁忙的機場達拉斯沃斯堡國際機場高達61%的航班遭到取消、24%的航班延誤，至於達拉斯勒夫機場則有41%的航班被取消。

另外，冬季風暴也會導致路面結冰，提高交通事故發生的機率，德州警方呼籲民眾應該遠離結凍光滑的路面，因為本周起警方至少處理了300多起的追撞事故。從1月30日起，德州境內至少有6人死於車禍，其中包括1月31日在布朗菲德爾（Brownfield）附近發生的一樁3人死亡的車禍。

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