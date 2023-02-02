警告今年6大危機！印度神童再拋預言　點名「這國家」慘了

▲印度預言家阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝YouTube）

圖文／CTWANT

時序進入2023年，有神童稱號的印度預言家阿南德（Abhigya Anand），也針對2023年做出了最新預言，揭示了今年全球可能有包括能源危機、自然災難、加密貨幣市場問題等「六大危機」；他還點名中國大陸，將面臨一個「非常嚴重問題」，最新預言再度引發外界高度關注。

阿南德於1月17日發布最新預言影片，指1月17日的「土星凌日」對世界來說具有里程碑事件，因為對未來2年半的地緣政治、經濟、健康和整體公共事務都有重要意義。他並針對接下來的一年，提出6大預言，包括俄烏戰爭的最新走向、經濟與能源危機等。

針對已經打了一年的俄烏戰爭，阿南德表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭會至少持續到2023年11月，其間於3月左右會有一些和平希望，但不會持久。另外他也警告，2023年7月、8月左右，全球可能發生因火災、空氣引發的大型災難，可能會需要動用到全球力量救援。

而對於全球的經濟環境發展，阿南德預言，全球通貨膨脹問題嚴重，預言將有大量人口走入貧窮，也可能發生能源危機。至於近年很夯的加密貨幣市場，阿南德也明確預言，加密貨幣市場將會下跌，而未來2年半再生能源市場將會崛起。阿南德並警告，將有國家開始大量生產武器，對世界造成不良影響，影響最大的關鍵時刻，可能會落在2029年到2032年。

對於2023年的最新預測，阿南德特別點名中國大陸，他提到，中國的人口狀況會再受到影響，死亡率上升和出生率將會下降到一定程度，整體情況不是很好，他並強調，這對中國來說，將是非常嚴重問題。至於大家都很關心的新冠疫情，阿南德認為，疫情應該會在今年走向完結。

不過，阿南德預言並非全部成真，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但回顧2020年當年，並未發生相關事件。阿南德也曾預測，2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，但當時雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言只供參考，民眾不必太過迷信。

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