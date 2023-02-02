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辦公室跌倒太丟臉！女「假裝暈倒」送醫院檢查　意外切膽囊救命

辦公室跌倒太丟臉！女「假裝暈倒」送醫院檢查　意外切膽囊救命。（圖／翻攝自TikTok／estefychescia）

▲女子怕尷尬假裝暈倒，結果意外救自己一命。（圖／翻攝自TikTok／estefychescia）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥24歲女子桑契斯(Estefanía Sanchez)不小心在辦公場所跌倒，因為覺得很丟臉乾脆假裝昏倒，沒想到被送到醫院檢查，發現身體真的有異常狀況，如果不緊急進行手術可能會危及生命，誇張經驗在網路分享後獲得430多萬人次點閱。

在新萊昂州(Nuevo León)工作的桑契斯在TikTok拍片表示，當天她因為穿高跟鞋，搭乘手扶梯時不小心跌倒，由於實在是太丟臉，她決定假裝昏倒不要醒來，沒想到卻引來醫護人員關切。

桑契斯表示，「我是在政府辦公室工作的人，所以隨時都有醫護人員，他們發現我一直昏迷不醒，就把我送到醫院檢查」。

桑契斯眼見不小心把事情搞大，也不敢把真相告訴醫生，乖乖接受完各種檢查後，意外發現患有膽結石，需要緊急切除膽囊，「那天如果我沒有去醫院，沒發現膽結石的話，以後可能會需要進行更複雜的手術」。

桑契斯表示，由於實在太丟臉了，所以她當時只敢把真相告訴媽媽。影片分享後立即爆紅，許多網友表示，「太好笑了，哈哈哈」、「如果是我，可能會幹一樣的事」，還有網友發生過類似故事，「我不想上學裝病，媽媽擔心帶我看醫生，結果我醒來闌尾沒了」。

@estefychescia Storytime de cuando me quitaron la vesícula #fyp #storytime sonido original - Estefy Chescia
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