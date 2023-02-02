10公斤38J假奶爆炸！網紅「整形上癮」花300萬打造巨乳：這是天意

▲瑪達勒納重達10公斤的38J假奶最近再度爆炸。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

加拿大網紅模特瑪達勒納（Mary Magdalene）自21歲首次整形後，就熱衷於在身上各處動刀，而她最明顯的成果莫過於花了8.1萬英鎊（約新台幣298萬元）做的38J人工假奶。不過，最近經歷了假奶再度爆炸的瑪達勒納，卻破天荒宣布不再整容，而且還要動手術取出假體植入物，重新回歸自然。

據《太陽報》報導，截至目前為止，熱衷整形的瑪達勒納，已多次進行過提眉、隆鼻、隆胸、嘴唇填充、整牙手術，就連被譽為「世上最肥大妹妹」的下體和一對重達10公斤的38J超巨假奶，也是後天加工的成果。

然而，這名26歲女子近日透露，她耗資8.1萬英鎊打造的38J巨乳最近再一次爆炸，而且自她隆胸以來，類似的事已不只發生過一次。她認為，她的38J假奶一再爆炸，可能是上天要讓她選擇更自然妝容的信號，因此她決定下周去動手術取出假體植入物。

瑪達勒納宣布，「我不僅要恢復我的胸部，身體的其他部位也一樣，我要重新回歸自然。」瑪達勒納公開了自己的決定後，瞬間獲得不少網友支持，許多人紛紛留言表示，「我會為你祈求平安」、「做得好，這會減輕你的痛苦」、「自然美的時代已經來了，拜託你快去做對你健康有利的事吧！」

▲瑪達勒納整形前後的對比照。（圖／翻攝自IG）

此前，瑪達勒納曾在進行「陰道手術」時失血過多，差點丟掉性命，「當時連我的醫生都以為我要死了」，不過她還是對自己的外表非常自豪，唯一不滿的地方是許多人對她的評價都不太好，「人們總是對你品頭論足，而且男人只想跟我上床」。