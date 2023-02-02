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2022年全球民主指數出爐！台灣拿下世界第10　高居亞洲之冠

▲▼台灣。（圖／CFP）

▲台灣在2022年全球民主指數中排名第10。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國經濟學人資訊社（EIU）2月1日發布2022年全球民主指數報告，公開對167個國家民主狀況進行評估後的結果，台灣再次擠入前10的位置，超越日韓等國，成為全亞洲民主指數最高的一個。全球最民主的國家是挪威，最不民主的則是阿富汗。

據《經濟學人》報導，2022年全球民主指數報告顯示，全球10個最民主的國家分別為挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、瑞士、愛爾蘭、荷蘭和台灣。至於全球最不民主的前5個國家則是阿富汗、緬甸、北韓、中非共和國和敘利亞。

▲▼台灣在2022年全球民主指數中排名第10。（圖／翻攝自2022年全球民主指數報告）

▲台灣是全亞洲排名最高的國家。（圖／翻攝自2022年全球民主指數報告）

這份報告依照「選舉過程與多元化」、「政府運作」、「政治參與」、「民主政治文化」以及「公民自由」5個項目評比，10分為滿分。第一名的挪威得到9.81分，最後一名的阿富汗僅得到0.32分，台灣則有8.99分。

在排名前10的國家之中，西歐國家就佔據了8個，而台灣則是全亞洲唯一擠進前10的「全面民主」（Full democracy）政體。此外調查發現，全球近一半（45.3%）人口生活在民主國家，而超過三分之一（36.9%）人口生活在獨裁專制的國家。

報告指出，2022年民主面臨的最大挑戰是俄羅斯入侵烏克蘭，這是對烏克蘭主權的侵犯，同時也震驚了世界。隨著克里姆林宮鎮壓異議並加強對國內的鎮壓，俄羅斯成為世界上跌幅最大的國家，從2021年的第22名下降至第146名。

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