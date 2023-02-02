俄大舉進攻慶開戰周年！飛彈襲烏東公寓大樓　已3死逾20傷

▲烏東一棟公寓大樓在俄羅斯的飛彈襲擊中被擊中，造成3死逾20傷，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯大舉入侵烏克蘭至今已近一年，烏克蘭指出，俄羅斯可能將在戰事滿一周年之際，再次展開大規模的攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍目前已加強在烏東地區的攻勢，讓前線戰況愈發艱難。當地官員也證實，頓內茨克地區有一棟公寓大樓被俄國飛彈擊中，造成3死逾20傷。

據路透社報導，烏東頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄羅斯2月1日晚間再次對烏方發動攻擊，一枚俄製的伊斯坎德爾飛彈（Iskander-K）在晚上9時45分擊中烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）的一棟公寓大樓。

當地警方透露，有8棟建築在這起襲擊中被毀，其中一棟公寓大樓被完全摧毀，造成至少3人死亡，超過20人受傷，「我們懷疑仍有不少人被埋在廢墟之下」。目前救難人員、執法和公共事業部門人員正在現場清理被毀建築的瓦礫，試圖尋找倖存者。

烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram指出，遭遇飛彈襲擊如今已成為烏克蘭的日常，「這是與一個邪惡國家毗鄰的現實，而遏阻俄羅斯恐怖主義的唯一方法就是擊敗它，靠著戰車、戰機及長程飛彈」。上周，西方多國承諾將為烏克蘭提供主力戰車，但基輔當局希望盟友可以為他們提供坦克、戰機和飛彈。