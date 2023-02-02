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交配到死！雄性北方袋鼬瀕危　竟是因為「忙著播種」不睡覺

▲▼澳洲袋鼬（北方袋鼬）或因交配次數過多虛脫而亡。（圖／CFP）

▲雄性北方袋鼬可能因為忙於交配、缺乏休息，而在繁殖季節後大量死亡。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲瀕危的雄性北方袋鼬（northern quolls）經歷一次繁殖季節後就會大量死亡，而雌性則能活到4年，引發科學家的好奇。他們展開研究後發現，雄性往往放棄睡眠，而把時間投注在尋覓交配對象及繁衍後代，缺乏休息或許就是大量早逝的原因之一。此研究2月1日發表在期刊《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）

昆士蘭大學及陽光海岸大學（UniSC）共同展開研究，科學家抵達澳洲北領地（Northern Territory）海外的格魯特島（Groote Eylandt），在野生北方袋鼬身上裝設附有追蹤器的微型背包，並且蒐集長達42天的數據。

結果發現，雄性花費更少時間休息、更多時間移動尋找交配對象。雄性休息時間僅佔8%，雌性則可以達到24%。研究中的雄性北方袋鼬甚至能夠在一晚走動逾10公里，若根據平均步幅（stride length）換算，等同於人類一晚走了近40公里。

▲▼澳洲袋鼬（北方袋鼬）或因交配次數過多虛脫而亡。（圖／CFP）

▲北方袋鼬在澳洲瀕危。（圖／CFP）

此外，雄性似乎也更容易吸引寄生蟲，可能是因為牠們花費更少時間梳理毛髮，以充分利用繁殖季節。牠們在覓食及躲避掠食者時，也不像雌性那麼警惕。

陽光海岸大學資深講師克萊門特（Christofer Clemente）解釋，雄性把所有精力投注於尋找雌性，作為繁殖產量最大化的方式，「牠們通常盡可能為了交配踏上遙遠路程，動力如此強大，以至於放棄睡眠，花費更多時間尋找雌性。」不過，「繁殖季節結束時，這些袋鼬看起來糟透了。牠們開始掉毛，無法有效梳理自己，體重下降…而且一直在互相打架。」

研究主要作者之一的加施克（Joshua Gaschk）指出，睡眠剝奪及相關症狀「使得復原成為不可能，這或許解釋了繁殖季節後記錄到的雄性死亡原因。牠們成為容易捕食的獵物…或者簡單地死於筋疲力竭。」

澳洲野生生物管理局（AWC）表示，該國目前還有約10萬隻野生北方袋鼬，但族群數量「正在迅速下降」，棲息地流失及流浪貓攻擊，都構成嚴重生存威脅，牠們也特別容易受到海蟾蜍的毒液所害。

 
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