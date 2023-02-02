南韓女籃奧運銀牌選手金英姬病逝　享壽60歲！生前曾罹「巨人症」

▲南韓前籃球女子國手金英姬罹患巨人症，2021年還曾獲時任文體部長黃熙前往京畿道富川市的住處拜訪。（圖／南韓文化體育觀光部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前籃球女子國手金英姬（김영희）擁有205公分的傲人身高，是該國身高最高的女性，1984年曾在洛杉磯奧運帶領南韓隊奪下銀牌，不過她全盛期卻在昏倒後被診斷為罹患「巨人症」，30多年來飽受腦部腫瘤所苦，高額的醫療費也讓她經濟困頓，最終於今年1月31日病逝，享年60歲。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，金英姬從球壇引退後長年以來飽受病情折磨，去年10月甚至因頸部受傷而住進療養院，直到今年1月31日在療養院內病逝，享年60歲，故人傳奇、卻又飽受病情摧殘的一生宣告落幕。

金英姬1963年出生在慶尚南道蔚山（今蔚山廣域市），身為長女的她原本國小時學習的是排球，自從小學6年級改學籃球後，國中時便靠著身高優勢成為校隊王牌，高中進入「籃球名校」崇義女子高中就讀，高二入選女子籃球國家代表隊，1983年為韓國化妝品隊出戰時，甚至一舉奪下52分，如此傲人紀錄在很長一段時間後才被打破。

金英姬1982年出戰新德里亞運、1984年出戰洛杉磯奧運，她在奧運上為南韓奪下一面銀牌，豈料上天卻對她開了一個大玩笑，1987年她在國家代表隊選手村受訓時突然半身麻痺、巨大腫瘤壓迫視神經導致差點看不見，甚至一度昏倒，該年11月被醫師診斷罹患俗稱「巨人症」的肢端肥大症，起因為生長激素分泌過於旺盛，導致身體與器官不斷變大。

▲金英姬2021年11月在YouTube頻道「近況奧林匹克」抒發罹病後的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube）

此後的金英姬便因巨人症、腦部腫瘤而飽受病情摧殘30餘年，長年臥病導致經濟情況困頓，只能靠1984年洛杉磯奧運銀牌所獲得的年金、每月領取70萬韓元（約新台幣1萬6875元）度日，高額醫藥費與生活支出導致月中錢就花光光。

為此，南韓前籃球聯賽運動員、現知名電視主持人徐章焄（서장훈）與號稱「籃球總統」的許載（허재）就曾數度募款與匯款，為金英姬籌措醫藥費，文化體育觀光部也曾支援1000萬韓元（約新台幣24萬元）當作特別補助金。

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