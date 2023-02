特斯拉上高速公路「方向盤突掉落」　驚恐畫面曝光！牽車不到1周

▲美國一輛特斯拉Model Y方向盤掉落。(圖/翻攝Twitter@preneh24)

記者吳美依/綜合外電報導

美國車主佩瑞克(Prerak)駕駛剛買不到一周的特斯拉Model Y,載著家人在高速公路疾駛,未料方向盤竟突然掉落,幸好當時後方沒有來車,讓他最終得以安全停靠路邊,呼叫拖車救援。

佩瑞克表示,他1月24日牽車時,家人都很興奮,沒想到1月29日方向盤就掉下來。他在等待拖車時,於推特分享悲劇畫面,最終前往紐澤西州勞倫斯鎮(Lawrence Township)的特斯拉維修中心處理。

▲車主與特斯拉維修中心的部分對話截圖。(圖/翻攝Twitter@preneh24)



起初,維修中心還列出一張103.96美元(約新台幣3000元)的維修帳單,後來被指出這是製造缺失,才取消收費。業者也向佩瑞克提供2個選項,保留原車並享有保固,或者直接換一輛新車。

對此,佩瑞克也在推特發起投票,截至發稿前逾5600名用戶參與,超過8成支持換車。他也坦言已經對特斯拉失去信心,很希望能夠退車並且全額退費。

▲車主在推特發起投票。(圖/翻攝Twitter@preneh24)



伍德布里奇(Woodbridge)警方證實此案屬實,拖車公司「克羅尼亞美國拖吊」(American Towing of Colonia)員工道格(Doug)也回憶,他看見車主時,方向盤「在他的大腿上」。不過,馬斯克、特斯拉及當地經銷商尚未立即回應記者詢問。

外國汽車資訊網站InsideEVs報導,2020年,一名特斯拉Model 3倒車時方向盤掉落,而當時里程數僅約340英里(約547公里)。後來特斯拉召回該車修理,並在隔天歸還,證實缺少一枚方向盤連接至轉向柱的螺栓。

值得一提的是,特斯拉並非唯一曾出現類似問題的汽車品牌,過去福特(Ford)和現代(Hyundai)都曾因為設計失誤而召回汽車,應該把方向盤栓好的螺栓太短而鬆動,導致方向盤脫落。

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv